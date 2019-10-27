Введение 5G в Украине задерживается: мобильные операторы объяснили причины

В телекоме есть правило - изменения технологий не чаще одного раза в четыре года

/ Фото: Pixabay

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Полномасштабный запуск пятого поколения мобильных сетей 5G в мире следует ожидать только после 2025 г. В то же время украинские мобильные операторы отмечают, что сейчас есть более важные задачи.

"У телеком-рынка Украины сейчас есть более важные приоритеты, в частности – развитие 4G связи в национальном масштабе, с охватом сельской местности. Это – задача государственной важности, которую поставил телеком-рынку президент Украины, и ее надо выполнять. Операторы мобильной связи совместно с телеком-регулятором обсуждают перспективу использования 900-го диапазона, чтобы связь 4G была доступна для максимального количества жителей Украины. Развитие 4G необходимо для обеспечения потребностей в растущем трафике, во-вторых, для полноценной подготовки к будущему внедрению 5G", — рассказывают в комментарии сайту "Сегодня" в компании "Киевстар".

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В свою очередь, в компании Vodafone Украина пояснили, что есть ряд нерешенных вопросов, и, в первую очередь, остро стоит вопрос о частотах для 5G.

"В Украине мы и дальше строим 4G и 3G-сети. В телекоме есть правило изменения технологий не чаще одного раза в четыре года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения", — рассказывают у мобильного оператора.

Новости "Сегодня" сообщали, что компания Nokia захватит сети 5G дешевыми смартфонами .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "5G в Украине: связи нового поколения ждать пока не стоит" .

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