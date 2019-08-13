Введение формулы "Роттердам+" сравняло цену украинского угля с импортным

В шахтерских коллективах снова неспокойно. Только за последнюю неделю в Украине произошло несколько протестных акций. В частности, на "Кураховской", "Капитальной", и копальне "Украина" горняки получили лишь часть зарплаты за май. За июнь и июль не заплатили вообще. Причина, говорят эксперты, слишком низкая цена на уголь, по которой его выкупают у шахт. Она значительно ниже себестоимости. Еще хуже ситуация была до марта 2016 года, пока не заработала формула "Роттердам +". Именно ее введение уравняло цену украинского угля с импортным. Как введение методологии три года назад позволило Украине выйти из энергетического кризиса и увеличило добычу собственного угля – расскажут журналисты "Сегодня".

С потерей шахт на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и начала экономической блокады Донбасса в Украине возник острый дефицит энергетического угля. Это привело к остановкам энергоблоков теплоэлектростанций.

"В 14-м году, в 15-м году – я думаю, люди и мы еще должны помнить – это были частые отключения электроэнергии, дефицит в энергосистеме и это связано в первую очередь с нехваткой угля", – говорит Юрий Корольчук, эксперт по энергетическим вопросам.

Краткосрочно ситуацию исправили благодаря импорту из Америки и Африки. Но уголь был в несколько раз дороже отечественного. Системно же решить проблему должно было именно увеличение собственной добычи.

И именно этому поспособствовало введение в марте 2016 года формулы "Роттердам+". Цена стала зависеть от рынка, а не регулировалась вручную.

"Фактически в ручном режиме определялось, по какой цене должен продаваться уголь на той или иной ТЭС и ТЭЦ и, соответственно, это порождало масштабные коррупции", – говорит Борис Кушнирук, экономический эксперт.

С одной стороны – формула ограничила максимальную стоимость угля, с другой – подтянула "минимальную", по которой его реализовывали отечественные шахты. Это дало дополнительные деньги государственным рудникам для выплаты зарплат и модернизации, ибо до того они были близки к закрытию. А главное, это способствовало увеличению добычи угля.

"Государственные шахты получили 10 миллиардов гривен от повышения цены на уголь, доводя ее постепенно до европейского уровня цен. А частные шахты вкладывали инвестиции в развитие угольной отрасли, свои шахты и наращивали добычу угля", – отмечает Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Со стимулом увеличивать добычу решался еще один стратегический вопрос. Энергобезопасности страны. На складах теплоэлектростанций благодаря формуле "Роттердам+" был уже отечественный уголь. Страна перестала зависеть от перебоев в поставках. А рыночная цена на уголь способствовала формированию прозрачных цен на электроэнергию, а значит и понятных правил работы для всех участников рынка. Более того – работа "Роттердам+" никоим образом не сказалась на населении, так как касалась небытовых потребителей. Электроэнергия в Украине продолжает оставаться самой дешевой среди европейских государств.

"Если брать физических граждан – для них не изменилось ничего. Потому что цена для населения не менялась. Методика "Роттердам+" фактически стала переходным этапом к внедрению нового рынка электроэнергии и приостановила действие с 1-го июля. И именно благодаря формуле, по мнению экспертов, в Украине удалось стабилизировать ситуацию в энергетике", – отмечает Борис Кушнирук, экономический эксперт.

Рынок (а именно соотношение спроса и предложения) определяет цену на все – зерно, нефтепродукты, металлы, лес. Все сырьевые товары привязаны к мировой цене.

Например, в Чикагской торговой палате торгуют пшеницей, кукурузой, овсом, соевыми бобами. На Токийской товарной бирже сделки заключаются по золоту, серебру, платине, каучуку, нескольким видам пряжи.

Есть специализированные биржи, такие как Лондонская биржа металлов или Нью-Йоркская биржа хлопка.

На рынке угля авторитетным в Европе является рыночный индекс API2, который показывает справедливую цену угля в порту нидерландского города Роттердам. Именно к котировкам в Роттердаме ранее была привязана стоимость угля, который потребляли украинские электростанции. Это позволяло сдерживать тарифы.

Цена угля по формуле "Роттердам +" для украинских потребителей на сегодня составила бы 1730 гривен за тонну.

Это очень дешево, ведь Украина сейчас закупает уголь по 2500 гривен за тонну, а себестоимость добычи на государственных шахтах доходит до 4500 гривен.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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