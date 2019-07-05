Введение нового энергорынка отвечает взятым Украиной обязательствам, говорят во Всемирном банке

Команда специалистов Всемирного банка позитивно оценивает запуск нового рынка

Фото: Pixabay

Запуск в Украине нового оптового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года отвечает взятым Украиной обязательствам перед Мировым Банком.

Об этом сообщил руководитель инфраструктурных проектов Всемирного банка Дмитрий Глазков.

"Введение в Украине с 1 июля новой модели энергорынка было полностью поддержано Секретариатом Энергетического Сообщества, а полноценный запуск рынка отвечает взятым Украиной обязательствам перед Мировым Банком в рамках Второго Проекта Передачи Электроэнергии и идеям Третьего энергопакета ЕС", – отметил Дмитрий Глазков.

"Нам сложно оценить в полной мере проведенную подготовку (к запуску энергорынка, – Ред.) со стороны органов власти и участников рынка, и мы можем только сказать, что взятые на себя обязательства одного из участников рынка – компании "Укрэнерго", которая получила финансирование со стороны Мирового Банка в рамках Второго Проекта Передачи Электроэнергии, – выполнены в полном объёме", - отметил Дмитрий Глазков.

По его словам, команда специалистов (энергетиков) Всемирного банка позитивно оценивает запуск нового рынка электроэнергии.

По мнению руководителя энергопроектов Всемирного банка Дмитрия Глазкова, чтобы считать реформу рынка электроэнергии завершенной, нужно пройти целый ряд этапов, включая снятие ограничение регулятором предельных цен для участников рынков, реализацию полноценно конкуренции на рынке и внедрение механизмов предотвращения неконкурентного поведения.

Ранее внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики.

Напомним, с 1 июля в Украине стартовал второй этап энергореформы, который предполагает запуск нового оптового рынка электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

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