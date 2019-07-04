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Новый энергорынок даст 100 тысяч рабочих мест

4 июля, 21:32

Эксперты считают, что отрасль получит сильный толчок к развитию, благодаря рыночным механизмам


Запуск с 1 июля нового рынка электроэнергиипозволит создать 100 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличить доходы бюджета, а также – искоренить коррупцию, и привлечь миллиарды долларов инвестиций, считают украинские эксперты. Новый энергорынок заработал 1 июля. "Сегодня" выяснили: энергетики смогут обновлять электросети и строить новые производственные мощности

Новые правила игры поставят крест на коррупцию в энергетической сфере, поскольку уже не чиновники и кулуарные договоренности, а рыночные предложение и спрос будут определять цену киловатт. Все будет прозрачно.

"Ранее тарифы устанавливались в ручном режиме и был риск изменения в подходе к тарифообразованию. Это означало смену доходности инвестиций и такая непрогнозируемость пугала инвесторов", – говорит эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Цену электроэнергии для бытовых потребителей определять исключительно рынок. Антимонопольный комитет и Нацкомиссия регулирования энергетики и комуннальных услуг будет следить, чтобы рынок работал прозрачно и на конкурсной основе.

 "Мы в конце концов отходим от советской системы управления, от искаженной нашей бесконечной жажды наживы. И идем к рыночным механизмам работы в таком сложном технически, юридически, и организационно сегменте экономики как электроэнергетика", – считает, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Инвестиции в первую очередь пойдут на обновление сетей электропередач и трансформаторных подстанций, чтобы было меньше аварий и перепадов напряжения. А еще энергетикам нужно увеличивать мощности производства, потому что экономика растет и потребление электроэнергии повышается.

 Помочь может модернизация энергоблоков АЭС, новые гидроэлектростанции, а также больше площадей с ветряными мельницами и солнечными панелями.

"Для самой экономики – это создание дополнительных возможностей, так же, как и построение новых дорог и инфраструктурных объектов. Электрическая энергия, дороги, другая критическая инфраструктура – это все то, что должно создать дополнительные возможности для реализации интеллектуальных бизнес идей", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

 В ближайшие десять лет благодаря старту рынка электроэнергии в Украине может появиться около 100 тыс. новых рабочих мест, говорят эксперты. И зарплаты могут вырасти в различных сферах экономики. Реформированная энергетика даст толчок к развитию многих отраслей экономики.

 "С переходом на новый рынок электроэнергии мы ожидаем к 2030 получить дополнительный рост ВВП до 72 млрд долларов и более 12 млрд долларов доходов бюджета в том числе", – делает прогноз Андриан Прокоп, эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего.

Если рабочих мест будет больше и украинцы будут иметь более высокую зарплату, то страна сможет решить еще одну проблему: прекратить выезд наших специалистов за границу, считают эксперты.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что премьер Владимир Гройсман подписал постановление о рынке электроэнергии, которое обеспечит низкие тарифы для населения .

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Тег энергетика, рынок, тарифы, эксперты, модернизация, инфраструктура, мощности

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