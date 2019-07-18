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Выходит ли Украина из "тени": экономисты нашли противоречие в официальной статистике

18 июля, 08:53

Темпы снижения теневой экономики противоречат данным о ВВП, считают специалисты

Фото: Getty Images

Реальный уровень теневой экономики в Украине составляет не 30%, как по официальной статистике, а примерно 50%. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Показатель теневой экономики, который определяет наш МЭРТ, не является адекватным. По их данным, за последние годы теневая экономика в Украине снизилась с 40% до 30. Но ряд эмпирических наблюдений на микроуровне позволяет считать, что уровень теневой экономики намного больше. Взять, например, рынок тенизации оплаты труда, сферу торговли", – считает экономист.

При этом он указал на статистическое противоречие между показателями детенизации и роста ВВП.

"Каждый год показывают снижение теневой экономики примерно на 3%. А ВВП в последние годы рос гораздо медленнее (кроме 2018-го. – Ред.). Так что получается? У нас реальный рост ВВП происходит исключительно за счет детенизации, а сама экономика вообще не растет и даже падает? Я считаю, это абсолютно противоречивые цифры", – отметил Кущ.

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С этим мнением также согласился замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Если экономика растет, а уровень тенизации уменьшается, то мы понимаем, что экономика реально не растет, а просто происходит переток из теневого сектора в "белый". Но у нас на самом деле экономика растет, растут доходы людей, уровень потребления. А это означает, что происходит не перераспределение, а именно рост. И в такой ситуации теневая экономика также получает дополнительный импульс и, исходя из этого параметра, она может расти. Да, происходит ограничение контрабанды, включаются новые методы контроля, но какой фактор больше срабатывает – на плюс или на минус – я бы не взялся говорить", – объяснил эксперт.

Подробнее о том, как анализируют экономическую "тень" и что это значит для страны, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Фокусы" теневой экономики: за что мы должны быть ей благодарны".

Напомним, с 2018 года в Украине проходят массовые проверки бизнеса – предпринимателей обязывают официально  регистрировать сотрудников.

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Тег экономика, статистика, ВВП, теневая занятость, теневой рынок, теневая экономика, теневой бизнес, рост ВВП

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