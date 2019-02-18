Выпуск майонеза в Украине упал до исторического минимума
Украинцы все активнее отказываются от покупного соуса
Выпуск майонеза в Украине по итогам 2018 года сократился на 5% по сравнению с 2017 годом, составив 122,5 тыс. тонн против 125,5 тыс. тонн. Этот показатель стал антирекордом, сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт".
При этом на рынке майонеза в 2018 году начиная с сентября наблюдался сезонный рост производства. В декабре выпуск майонеза крупными и средними предприятиями в Украине восстановился до максимального уровня с начала 2018 года и составил 13,9 тыс. тонн, однако все равно оказался на 5% ниже показателя за декабрь 2017 года.
Аналитики подчеркнули, что украинский рынок майонеза ориентирован на внутреннего потребителя, что и стало причиной снижения производства.
"С одной стороны, сокращение потребления майонезов и соусов является индикатором снижения уровня доходов населения, с другой стороны, влияет популяризация здорового образа жизни и потребительские предпочтения", – отмечают аналитики.
Напомним, ранее сообщалось, что майонез попал в ТОП продуктов, которые чаще всего подделывают в Украине. Ушлые производители научились делать майонез даже без яиц.
К слову, мы также публиковали простой рецепт домашнего майонеза, которым можно заменить магазинный соус.
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