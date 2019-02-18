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Выпуск майонеза в Украине упал до исторического минимума

Сегодня, 08:12

Украинцы все активнее отказываются от покупного соуса

Фото: Luca Nebuloni / Flickr
Фото: Luca Nebuloni / Flickr.
Выпуск майонеза в Украине упал до исторического минимума //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/991/a04/5c6991a040302.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/991/a04/5c6991a040302.jpg Экономика Украинцы все активнее отказываются от покупного соуса

Выпуск майонеза в Украине по итогам 2018 года сократился на 5% по сравнению с 2017 годом, составив 122,5 тыс. тонн против 125,5 тыс. тонн. Этот показатель стал антирекордом, сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт".

При этом на рынке майонеза в 2018 году начиная с сентября наблюдался сезонный рост производства. В декабре выпуск майонеза крупными и средними предприятиями в Украине восстановился до максимального уровня с начала 2018 года и составил 13,9 тыс. тонн, однако все равно оказался на 5% ниже показателя за декабрь 2017 года.

Аналитики подчеркнули, что украинский рынок майонеза ориентирован на внутреннего потребителя, что и стало причиной снижения производства.

"С одной стороны, сокращение потребления майонезов и соусов является индикатором снижения уровня доходов населения, с другой стороны, влияет популяризация здорового образа жизни и потребительские предпочтения", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что майонез попал в ТОП продуктов, которые чаще всего подделывают в Украине. Ушлые производители научились делать майонез даже без яиц.

К слову, мы также публиковали простой рецепт домашнего майонеза, которым можно заменить магазинный соус.

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Тег продукты, производство, Украина, майонез

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