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Выпускница "Энергоэффективной школы" научилась сохранять природные ресурсы и привлекает к этому родных

Сегодня, 01:45

Екатерина Иванова, жительница Новодонецкого, очень любит читать и учится на "отлично"

Выпускница "Энергоэффективной школы" научилась сохранять природные ресурсы и привлекает к этому родных Экономика Екатерина Иванова, жительница Новодонецкого, очень любит читать и учится на "отлично"

Новое поколение. Инновационное обучение для сохранения окружающей среды. Для этого в Украине работает бесплатная онлайн-платформа, сейчас там учится 825 школ. 43 – получают знания по специальной системе в межрегиональных классах. Проект "Энергоэффективные школы" даже получил награду от ООН.

Екатерина Иванова, жительница Новодонецкого, очень любит читать и учится на "отлично". Олимпиады для Кати – обычное дело.

А недавно девушка заинтересовалась очень актуальным вопросом: как правильно потреблять электроэнергию? Как извлечь выгоду для кошелька и для окружающей среды.

Ежедневно она подает пример младшему брату – Владиславу. Вместе они уже заменили обычные лампочки на энергосберегающие, выключают свет, когда в комнате никого нет.

Дети с мамой ежемесячно подсчитывают, сколько сэкономили. Катя имеет соответствующие навыки и специальную программу. Получила это все благодаря поддержке одной из ведущих энергетических компаний в Украине.

"Благодаря компании ДТЭК – энергоэффективные школы – наши дети получили массу впечатлений, знаний очень много", – говорит Татьяна Иванова, мама Екатерины.

"Стало интересно узнать что-то новое, чтобы не просто сидеть каждый день на уроках, а чтобы еще что-то новое", – делится сама Катя.

"Энергоэффективные школы" – это проект компании ДТЭК, который охватил учеников, родителей и учителей. Для школьников – бесплатно – работают курсы в двадцати трех областях Украины. Научиться экологической грамотности очень важно.

"Это работа учащихся, которая помогает им приобрести знания, которые пригодятся в будущем. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше", – говорит Лилия Иванова, преподаватель школы энергоэффективности.

"Благодаря проекту ДТЭК, я узнал, как можно экономить на электричестве, как сохранять тепло в своей квартире", – делится Дмитрий Комак, ученик школы энергоэффективности.

Дети учатся онлайн, но есть особый формат – это межрегиональное обучение в столице.

"Очень важно, чтобы дети получали эти знания, могли использовать эти ресурсы. Сегодня компания ДТЭК является базой для развития на тех территориях, где есть присутствие компании. Проект "Энергоэффективные школы" – это проект, который объединяет страну. Это очень важно для страны, для бизнеса. Это важно для самих людей. Дети – это будущее Украины. Мы очень хотим, чтобы дети оставались жить в Украине. Чтобы они видели перспективу", – говорит Виктория Гриб, руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК ЭНЕРГО.

За семь лет проект охватил более 20 школ – это около трехсот тысяч детей. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины. И тогда миллионы украинцев, как и семья Ивановых, будут создавать условия для комфортной и эффективной жизни. Для Украины в целом это будет означать еще один шаг к энергонезависимости.

Как мы уже писали, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков. Чтобы платить за электричество меньше, стоит такие энергорасходные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, обогреватели и т.д., включать ночью. Но только, если у вас двухтарифный, так называемый "умный", счетчик.

Также сообщалось, что в Давосе признали – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

Кроме того, в украинских городах за счет инвесторов модернизируют системы отопления: 

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