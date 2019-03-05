Взыскание алиментов: в Кабмине раскрыли последние данные
Об итогах работы в рамках инициативы "Ответственное отцовство" отчитался Петренко
С начала 2019 года работники Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины взыскали более 600 млн грн алиментов. Об этом сегодня написал министр юстиции Павел Петренко в Facebook.
По его словам, по итогам 2018 года исполнители взыскали 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тысяч украинских детей.
"Таким образом, мы достигли показателя более чем 5,2 млрд грн, которые уже возвращены детям", – сообщил он результаты работы в рамках инициативы "Ответственное отцовство".
Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Журналисты "Сегодня" выяснили, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".
В 2019 году Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу:
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