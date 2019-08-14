Взыскание долга с "Газпрома": суд Люксембурга встал на сторону Украины

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Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд с "Газпрома". Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома".

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома" по ряду кредитов. Кроме того, в княжестве зарегистрирована компания-эмитент его еврооблигаций Gaz Capital SA.

"Слушания по делу состоялись в июне 2019 года 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов", – отметили в российской компании.

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"В мае 2019 года ПАО "Газпром" стало известно о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. 24 мая 2019 года ПАО "Газпром" подало ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена", – также отмечается в отчете.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в феврале-2019 направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

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Ранее сообщалось, что "Газпром" ведет работу над новой программой еврооблигаций с SPV в Великобритании. Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 г. по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на 2,018 млрд долларов по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. В "Нафтогазе" взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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