Взыскание долга с "Газпрома": суд в Швеции встал на сторону Украины

Сегодня, 19:16

Прошлое решение суда отменено, сообщили в "Нафтогазе"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Апелляционный суд в Швеции отменил решение приостановить принудительное взыскание с "Газпрома" в пользу Украины 2,6 млрд долларов. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Решение касалось взыскания с "Газпрома" на территории Швеции.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому "Газпром" должен нам заплатить уже более 2,6 млрд долларов", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

1536855007.7847

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", – добавил Витренко.

Прошлое решение суда означало, что действия "Нафтогаза" по процедуре принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" были временно приостановлены. 

"Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу", – поясняли ранее в "Нафтогазе".

Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. При этом решение суда "Газпром" обжаловал, заявив, что в написание вердикта якобы вмешались "третьи лица".

После окончания судебных разбирательств в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия". Такое условие выдвинула РФ Германия, согласившись на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне.

Ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что штраф выплачен не будет.
газ, Швеция, Газпром, Нафтогаз, Витренко, Украина, Апелляционный суд, Стокгольмский арбитраж, взыскание

Вы сейчас просматриваете новость "Взыскание долга с "Газпрома": суд в Швеции встал на сторону Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

Суд в Амстердаме арестовал долю "Газпрома" в "Голубом потоке" по иску "Нафтогаза"

29 Августа, 18:21

Украинская компания продолжает добиваться ареста активов российского газового монополиста, который отказывается платить по решению Стокгольмского арбитража

Экономика

Украина может получить от "Газпрома" 12 миллиардов долларов - "Нафтогаз"

13 Августа, 13:06

Судебный процесс по новому иску в Стокгольме рискует затянуться на полтора года
Загрузка...

Экономика

Фото: архив

Сколько за год заработал "Нафтогаз" – консолидированный отчет

22 Июля, 03:40

Украинская компания раскрыла данные о своей чистой прибыли

Экономика

Фото: AFP

Что будет с украинской "трубой": газовый вопрос в цитатах

21 Июля, 09:01

Тему транзита газа через Украину подняли на встрече Трамп и Путин, а продолжили министры Украины, России и ЕС на трехсторонних консультациях

Экономика

Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

Мировое соглашение с "Газпромом": в "Нафтогазе" объяснили позицию

20 Июля, 14:44

Коммерческий директор украинской компании рассказал, о чем "Нафтогаз" готов договариваться с российским монополистом, а что не может быть предметом пересмотра

Экономика

Фото: AFP

"Нафтогаз": в Украине не будет независимого оператора ГТС без разрешения "Газпрома"

19 Июля, 19:35

Украинская компания безуспешно пыталась обжаловать эту норму в Стокгольмском арбитраже
Загрузка...