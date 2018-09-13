Взыскание долга с "Газпрома": суд в Швеции встал на сторону Украины

Апелляционный суд в Швеции отменил решение приостановить принудительное взыскание с "Газпрома" в пользу Украины 2,6 млрд долларов. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Решение касалось взыскания с "Газпрома" на территории Швеции.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому "Газпром" должен нам заплатить уже более 2,6 млрд долларов", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

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"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", – добавил Витренко.

Прошлое решение суда означало, что действия "Нафтогаза" по процедуре принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" были временно приостановлены.

"Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу", – поясняли ранее в "Нафтогазе".

Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. При этом решение суда "Газпром" обжаловал, заявив, что в написание вердикта якобы вмешались "третьи лица".

После окончания судебных разбирательств в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия". Такое условие выдвинула РФ Германия, согласившись на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне.

Ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что штраф выплачен не будет.