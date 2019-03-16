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Яценюк: Сейчас есть все условия, чтобы в ближайшие полгода курс гривны оставался стабильным

Сегодня, 11:39

Политик напомнил постановление НБУ 2004 года о введении жестких валютных ограничений

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.
Яценюк: Сейчас есть все условия, чтобы в ближайшие полгода курс гривны оставался стабильным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc3/f4a/5c8cc3f4ac2e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc3/f4a/5c8cc3f4ac2e5.jpg Экономика Политик напомнил постановление НБУ 2004 года о введении жестких валютных ограничений

Национальный банк Украины имеет все возможности для удержания курса гривни, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Сейчас есть все условия для того, чтобы в ближайшие полгода курс национальной денежной единицы оставался стабильным", – заявил политик в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" 15 марта.

Отвечая на вопрос о курсе национальной валюты в его бытность премьер-министром, он подчеркнул, что функция Национального банка Украины – отвечать за курс и за сдерживание инфляции: "Это не компетенция Кабинета министров Украины. И для того, чтобы не выносить тогда это в публичную плоскость, мы проводили закрытые дискуссии с Национальным банком, ответственным за курс национальной денежной единицы".

"В 2014 году Национальный банк допустил массу ошибок. Я вам это говорю как руководитель Национального банка в 2004 году. Тогда также была революция – Оранжевая революция. Я как руководитель Национального банка с 8 гривен за доллар вернул курс на 5. Каждый депозит был возвращен, и валюта была стабилизирована", – рассказал он.

"Руководителю Национального банка в 2014 году я советовал: г-жа руководитель, ничего не придумывайте, возьмите, пожалуйста, постановление 2004 года о введении жестких валютных ограничений, поменяйте фамилию Яценюк нафамилии Гонтарева, подпишите постановление и стабилизируйте курс", – подчеркнул лидер "Народного фронта ".

На сегодняшний день, подчеркнул Арсений Яценюк, у Нацбанка уже есть 20 млрд долларов резервов: "Сегодня у Национального банка есть все возможности для удержания курса".

"То есть, на шесть месяцев вперед при удержании имеющегося курса реформ я не вижу никаких потрясений для национальной денежной единицы", – сказал Арсений Яценюк.

Так же курс национальной денежной единицы зависит от результатов выборов, добавил он: "Легитимность нового президента, его возможность сотрудничать с действующим правительством и действующим парламентом. Чтобы выборы прошли спокойно, демократично, правильно, был избран новый глава государства, который должен быть признан всем миром. Это важно".

Напомним, в эфире канала "Украина" Яценюк заявил, что Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента.

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Тег НБУ, Нацбанк, яценюк, курс валют, курс гривни

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