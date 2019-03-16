Яценюк: Сейчас есть все условия, чтобы в ближайшие полгода курс гривны оставался стабильным
Политик напомнил постановление НБУ 2004 года о введении жестких валютных ограничений
Национальный банк Украины имеет все возможности для удержания курса гривни, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Сейчас есть все условия для того, чтобы в ближайшие полгода курс национальной денежной единицы оставался стабильным", – заявил политик в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" 15 марта.
Отвечая на вопрос о курсе национальной валюты в его бытность премьер-министром, он подчеркнул, что функция Национального банка Украины – отвечать за курс и за сдерживание инфляции: "Это не компетенция Кабинета министров Украины. И для того, чтобы не выносить тогда это в публичную плоскость, мы проводили закрытые дискуссии с Национальным банком, ответственным за курс национальной денежной единицы".
"В 2014 году Национальный банк допустил массу ошибок. Я вам это говорю как руководитель Национального банка в 2004 году. Тогда также была революция – Оранжевая революция. Я как руководитель Национального банка с 8 гривен за доллар вернул курс на 5. Каждый депозит был возвращен, и валюта была стабилизирована", – рассказал он.
"Руководителю Национального банка в 2014 году я советовал: г-жа руководитель, ничего не придумывайте, возьмите, пожалуйста, постановление 2004 года о введении жестких валютных ограничений, поменяйте фамилию Яценюк нафамилии Гонтарева, подпишите постановление и стабилизируйте курс", – подчеркнул лидер "Народного фронта ".
На сегодняшний день, подчеркнул Арсений Яценюк, у Нацбанка уже есть 20 млрд долларов резервов: "Сегодня у Национального банка есть все возможности для удержания курса".
"То есть, на шесть месяцев вперед при удержании имеющегося курса реформ я не вижу никаких потрясений для национальной денежной единицы", – сказал Арсений Яценюк.
Так же курс национальной денежной единицы зависит от результатов выборов, добавил он: "Легитимность нового президента, его возможность сотрудничать с действующим правительством и действующим парламентом. Чтобы выборы прошли спокойно, демократично, правильно, был избран новый глава государства, который должен быть признан всем миром. Это важно".
Напомним, в эфире канала "Украина" Яценюк заявил, что Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента.
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