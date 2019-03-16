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Яценюк: Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента

Сегодня, 11:14

Основная задача президента – безопасность страны и восстановление границ, говорит политик

Фото: Арсений Яценюк / Facebook
Фото: Арсений Яценюк / Facebook.
Яценюк: Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dcd/431/5c5dcd431e8f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dcd/431/5c5dcd431e8f4.jpg Украина Основная задача президента - безопасность страны и восстановление границ, говорит политик

Кремль предпринимает усилия по расшатыванию ситуации в Украине – отказался от консультаций по Будапештскому меморандуму, не выполняет решения Совбеза ООН и пытается поколебать правомочность вновь избранного президента нашей страны, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Путин сегодня думает, как дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента. Это первое, с чем столкнется новый глава украинского государства", – заявил политик в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в пятницу, 15 марта.

Он отметил, что в первую очередь глава украинского государства должен прийти "с четким планом возвращения Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым": "Восстановление территориальной целостности украинского государства".

"Это не только по Конституции. Это по призванию президента. Это его функция и основная задача сегодня для каждого украинца: безопасность страны и восстановление наших границ", – сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что продолжаются дискуссии о необходимости работы в рамках Будапештского меморандума. Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году, когда он был главой правительства, Украина, США и Великобритания потребовали от России провести консультации по Будапештскому меморандуму: "Россия отказалась".

Так же Россия отказывается выполнять Минские договоренности, подчеркнул он: "Россия отказывается выполнять решение Совета безопасности ООН, за которые она проголосовала. Россия отказывается убраться вон из Украины".

Еще одна задача президента – национальная безопасность и оборона: "Российский агрессор остановлен. Но остановился ли Путин? Нет. И я не слышу от кандидатов в президенты конкретного ответа: как восстановить территориальную целостность: как вернуть Донецк, Луганск и Крым. И третье – как сделать украинские Вооруженные силы такими, чтобы они не только противостояли России, но и чтобы они не допустили дальнейшей агрессии, чтобы Украина реально стала членом НАТО".

Напомним, ранее Яценюк заявил, что украинские добровольцы изменили историю , когда взялись за оружие, чтобы защищать страну.

Также сообщалось, что Яценюк призвал кандидатов в президенты сдержаннее давать обещания .

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Тег Путин, яценюк, агрессия, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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