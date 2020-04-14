Яценюк: Уменьшить зарплаты чиновникам и депутатам надо не на время карантина, а на период экономического кризиса

Без помощи государства украинцам невозможно выжить. Чтобы пережить экономический и медицинский кризис – должны быть четкие действия и политическая воля руководства государства, заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля.

Яценюк подчеркнул, что президент и правительство должны безотлагательно действовать, чтобы сохранить рабочие места:

"Лишили шахтеров рабочих мест – потом энергетики. За энергетиками – смежные предприятия. За смежными предприятиями – Укрзализныця. За Укрзализныцей – сфера услуг. За сферой услуг – сфера транспорта. Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны".

Он привел пример закрытия шахт объединения "Павлоградуголь":

"В городе Павлоград и прилегающих территориях 91 тысяча человек проголосовали за президента в 2019 году. Это все – избиратели власти и президента. Их всех оставят без работы".

Он подчеркнул, что без работы останутся 30 тысяч работников, с учетом членов их семей – без средств остались 100 тысяч человек.

Яценюк подчеркнул, что сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Он напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете, однако с учетом того, что средства возьмут в долг:

"Даже не определили, у кого возьмут в долг. Потому что пакет законов, необходимый для подписания программы с Международным валютным фондом, не голосовали. Они говорят – будем тратить в долг – только кредитора не нашли, кто готов сегодня протянуть руку Украине и украинцам, чтобы выжить в сложнейших экономических условиях".

Политик отметил, что кризис будет продолжаться не только во время карантина. В то же время чиновники уменьшили себе зарплаты только на время карантина:

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"Уменьшить зарплаты всем чиновникам и депутатам надо на время экономического кризиса. И во время экономического кризиса государство обязано протянуть руку предпринимателю, бизнесмену, шахтеру, каждому работающему человеку, медику, и государственному служащему, и учителю. Для этого у государства есть ресурс, это ресурс называется бюджет".

"Да, сегодня все надеются исключительно на роль государства. И поэтому тут и президент, и правительство должны действовать", – добавил он.

"Если бы кто-то в мире знал, как долго он будет продолжаться, он бы получил Нобелевскую премию. Он точно не закончится ни через неделю, ни через две. Мировые медиа и мировые аналитики пишут о том, что вирус закончится тогда, когда человечество найдет вакцину против этого вируса", – отметил политик.

"Чтобы пережить экономический и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, – должны быть четкие действия и политическая воля руководства украинского государства. Не закрывать энергетиков, не закрывать шахты, а удержать рабочие места. Не закрывать малые бизнесы, а помочь им через кредиты, отсрочку обязательных платежей в бюджет и государственный заказ. Кто-то может шить маски, кто-то – делать дезинфекторы, кто-то – помогать реконструировать больницу", – сказал Яценюк.

Он обратился к представителям власти:

"Сделайте прозрачным использование средств из этих 65 млрд гривен, которые вы предусмотрели в так называемом стабилизационном фонде для борьбы с коронавирусом. Сделайте так, чтобы эти средства дошли до человека и потребителя, а не остались в коррупционных карманах новой украинской власти. Этого допустить нельзя".

Ранее сообщалось, что Яценюк призвал власть закрыть импорт электроэнергии из РФ и Беларуси полностью, а не только на время карантина.

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