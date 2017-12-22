Январские пенсии выплатят заранее, а украинцы ждут дальнейшего падения гривни: цифры недели

Население Украины сокращается, власти готовятся к выплатам по госдолгу, а ЕС продлил санкции против России

Общество

Уменьшилась на 166,3 тысячи человек в течение января – октября численность населения Украины. На 1 ноября она составила 42 миллиона 418 000 человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: 100 на 64.

146 тыс. дорожно-транспортных происшествий произошло в Украине за январь-ноябрь 2017 года, в результате которых погибли 3058 человек, травмированы более 31 тыс.Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков. За весь 2016 год произошло 155 тыс. ДТП, в которых погибли 3187 человек, и 32 тыс. получили травмы.

1 млн биометрических загранпаспортов произвели в государственном предприятии "Документ", а задержки с выдачей таких документов зависят от полиграфического комбината "Украина", где в очереди на печать скопилось более 600 тыс. заявок на документы.

1 492 125 переселенцев или 1 224 738 семей из Донбасса и Крыма по состоянию на 18 декабря официально учтены органами соцзащиты. Получателям помощи профинансировано 2,77 млрд грн.

Перенес на декабрь Кабинет министров срок выплаты Пенсионным фондом пенсий за январь 2018 года

1,2% составил в ноябре официальный уровень безработицы, сообщил Госстат. В ноябре в Госслужбе занятости было зарегистрировано 309 тыс. безработных (против 281,9 тыс. месяцем ранее). 240,1 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице. Средний размер пособия в ноябре составил 2174 грн, что на 37 грн больше, чем в октябре.

Увеличился на 8% товарооборот розничной торговли в январе-ноябре в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики. Оборот в ноябре по сравнению с октябрем текущего года вырос на 0,4%, а по сравнению с ноябрем-2016 года – на 6,8%.

100 правительственных академических стипендий назначил Кабинет министров студентам высших учебных заведений на первый семестр 2017/2018 учебного года.Кандидаты на получение данной стипендии были предложены вузами на основании согласованной с органом студенческого самоуправления инициативы ученого совета по результатам сессии.Размер стипендии составляет 3437,5 грн в месяц.

Cоставляет 12% уровень бедности в Украине в 2017 году, в прошлом году он был 17%. Об этом говорят результаты социологического исследования, регулярно проводимого Киевским международным институтом социологии. Отмечается, что уровень бедности – это количество населения, которому не хватает денег на еду. В 2008 году после начала мирового финансового кризиса уровень бедности в Украине вырос, а затем упал до 9% в 2013 году.

86% украинцев считает борьбу с коррупцией в стране полностью или преимущественно неуспешной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.60% респондентов считает борьбу с коррупцией в Украине полностью провальной, 26% – преимущественно неуспешной, 8% считают такую борьбу преимущественно успешной, но в которой есть немало нерешенных проблем, и только 1% назвали борьбу с коррупцией успешной.

Ухудшился на 10 пунктов в ноябре индекс девальвационных ожиданий украинцев в ближайшие три месяца – до 166,6 к октябрю-2017, тогда как потребительские настроения в прошлом месяце улучшились на 0,3 пункта – до 62,3 (по шкале от 0 до 200).В годовом измерении индекс потребительских настроений вырос на 14,9 пункта, свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании GfkUkraine.

3 млрд 677 млн грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-ноябре, что на 17,4% ниже показателя января-ноября 2016 года.Средний размер субсидии на одну семью в ноябре 2017 года уменьшился на 51% по сравнению с ноябрем 2016 года и составил 540 грн. В ноябре субсидии получали 6,63 млн домохозяйств, что составляет 44,3% от общего количества домохозяйств в стране.

Экономика

Требования на 56 млрд долларов "Газпрома" к "Нафтогазу" по пункту "бери-или-плати" газового контракта за 2012-2017 гг. окончательно отклонил Стокгольмский арбитраж.

На 20 млрд долларов валютных долгов Украина должна рефинансировать в 2018, 2019 и 2020 гг., без активного сотрудничества с МФО это будет проблематично, считает Национальный банк. Если будут дальнейшие задержки с выделением траншей кредитов МВФ, это создаст дополнительные макроэкономические риски.

Около 4 млрд грн дохода планирует получить в 2017 году Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь", что почти на 20% больше, чем в 2016 году.

Увеличила на 20,9% Украина за январь-октябрь экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 3,26 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики. При этом импорт товаров вырос на 36,5% – до 5,52 млрд долларов.

Увеличился на 30,3% по итогам 10 месяцев экспорт товаров из Украины в ЕС – до 14,16 млрд долл., импорт – на 22,7%, до 16,78 млрд долл. Доля России в экспорте товаров из Украины за январь-октябрь этого года составила 9,3%, в импорте – 13,9%, тогда как ЕС – соответственно 40,2% и 42,2%.

На 2,06% больше на начало октября, чем на начало июля был валовой внешний долг Украины – 117,35 млрд долларов. В целом с начала года этот долг вырос на 3,27%.

В пределах 2,4% ВВП Министерство финансов рассчитывает удержать дефицит государственного бюджета по итогам 2017 года, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Марченко.Ранее Всемирный банк прогнозировал, что дефицит госбюджета Украины в 2017 году может составить 3,5% ВВП, что является слишком высоким показателем и превышает установленный МВФ предельный уровень 3,2%.

Увеличился на 54% объем ипотечного кредитования физлиц за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 963 млн грн, сообщил НБУ в отчете о финансовой стабильности. Однако объемы ипотеки незначительны и не могут влиять на спрос на жилье. "Ипотека будет оставаться неразвитой без законодательных изменений, и застройщики должны это учесть", — говорится в отчете.

На 378,46 млн долларов продал 19 декабря Минфин на аукционе годовые валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с доходом 5% годовых и двухлетние такие облигации на 23,63 млн долл. с 5,4% годовых. Были удовлетворены все 7 заявок на покупку годовых и 11 — двухлетних бумаг, тогда как спрос на еще одни долларовые ОВГЗ — с досрочным погашением — отсутствовал.

Вырос на 2,3% реальный ВВП Украины за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

На уровне 13,4% Министерство экономического развития и торговли ожидает инфляцию в Украине по итогам 2017 года, в январе-ноябре инфляция составила 12,5%.

Увеличилось на 0,3% промышленное производство в ноябре в годовом выражении (при коррекции на число календарных дней рост только 0,1%) против роста 0,4% месяцем ранее. В январе-ноябре по сравнению с январем-ноябрем 2016 г. индекс промышленной продукции составил 99,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – 94%, перерабатывающей – 103,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 94,3%. По итогам 2016 г. промпроизводство в Украине выросло на 2,4%.

119,7 млрд грн составит в 2017 году сумма бюджетного возмещения НДС, это на 25,3 млрд грн больше показателя прошлого года, заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Мир

На 6 месяцев Европейский Союз опять продлил экономические санкции против Российской Федерации.

70 из 135 мест в региональном парламенте могут получить сторонники отделения Каталонии от Испании по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 21 декабря.

Лишь 41% британцев хотят сейчас выхода из Великобритании из Евросоюза. Об свидетельствует опрос, проведенный для издания TheIndependent. За сохранение членства выступают 51%. По мнению исследователей, причиной такого изменения стал сдвиг мнения среди тех, кто не голосовал на референдуме в прошлом году.

Вырастет на 1,6% экономика Великобритании в 2017 году, а в 2018 году темпы роста замедлятся до 1,5% из-за неопределенности, связанной с выходом страны из Евросоюза (Brexit), прогнозируют эксперты МВФ.

Около 258 млн человек в мире являются мигрантами, их численность возросла на 49% с 2000 года, говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. В исследовании отмечается, что доля людей в мире, которые являются международными мигрантами, увеличилась с 2,8% в 2000 году до 3,4% в 2017 году. При этом процент мигрантов, проживающих в странах с высоким доходом, за этот период вырос с 9,6% до 14%.

Увеличится на 6% до 62,2 млн тонн производства ячменя в следующем сельхозгоду в Европейском Союзе, крупнейшем производителе этой культуры в мире. Причина роста – фермеры увеличивают посевные площади на фоне подъема цен.

Три турбины поставит немецкий концерн Siemens для электростанции в российском Нижнекамске. Стоимость сделки – 380 млн евро. Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому "компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования", сказала представитель концерна. Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как турбины немецкого концерна оказались в аннексированном Крыму. Сейчас в связи с этим идут судебные разбирательства.

13 законов за 2 года приняла Польша, которые изменили судебную систему страны. К этим переменам в большой тревогой относятся в ЕС, поэтому сегодня Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза ограничить права Республики Польши в качестве члена ЕС, т.е. фактически против страны введены санкции.

Не менее 10 Мбит/с Великобритания на законодательном уровне установит минимальную скорость подключения к интернету до 2020 года. Согласно проекту, разработанному правительством, граждане и предприятия смогут законно требовать у интернет-провайдера такую скорость. независимо от того, находятся они в большом городе или в сельской местности.