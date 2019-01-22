За год через систему электронных платежей прошло 25 трлн грн – НБУ
В 2018 году проведено 357 млн начальных платежей
В 2018 году через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины проведены 357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник, 21 января.
Число платежей и общая сумма выросли на 7,5% и 19% соответственно по сравнению с 2017 годом.
"Подавляющее большинство начальных платежей в 2018 году отправлено в систему банками Украины и их филиалами – 93% от их общего количества", – сказано в сообщении.
В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывались 1,4 млн начальных платежей на сумму 101 млрд грн.
По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:
- до 1 тыс. грн – 53%;
- от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 43%;
- от 100 тыс. грн и более – 4%.
По сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:
- до 1 тыс. грн – меньше 1%;
- от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 7%;
- от 100 тыс. грн и более – 92%.
Ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Украина по итогам 2018 года нарастила международные (золотовалютные) резервы до пятилетнего максимума – к 1 января 2019-го они достигли 20,8 млрд долларов в эквиваленте. То есть рост за год составил 10,6%. Последний раз так много валюты в резервах Нацбанка находилось по итогам 2013 года, до аннексии Крыма и войны на Донбассе.
На минувшей неделе глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что в настоящее время есть основания "пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику".
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