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За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч – Дмитрий Маляр

Сегодня, 16:23

На торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен

/ Фото: Pixabay

За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч – Дмитрий Маляр https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F Экономика На торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен

За месяц работы нового рынка электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка было реализовано 4,5 млрд кВтч. Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, подводя итоги работы нового рынка электроэнергии за июль.

Также он сообщил, что на торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен, в частности, цены на электроэнергию установились на уровне 164 коп/кВтч.

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"Торги на второй день августа на РДН в ОЭС показали уменьшение объемов и цен. Объемы составили 124 млн кВтч (-1%), спрос и предложение нашли равновесие на уровне 164 коп/кВтч (-3%). Дневные объемы торговались ниже кепы в среднем на 4%. Остров БуТЕС на РДН добавил в объемах 9% до предыдущих торгов и закрылся по объемам на 8,2 млн кВтч. Средневзвешенная цена в Острове также выросла до 188 коп/кВтч (+ 1%)", - отметил Дмитрий Маляр.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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энергетика электричество рынок электроэнергии

Источник: Сегодня

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