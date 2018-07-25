Задержки пенсий в Украине: в ситуацию вмешался Гройсман

Глава правительства установил четкие временные рамки для решения проблем и инициировал расследование

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины. Об этом глава правительства сообщил на своей в Twitter.

"Инициирую служебное расследование – и в отношении действий руководителя Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и в отношении руководителей в регионах. Нужно разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторения", – отметил Гройсман.

Глава Кабмина отдельно подчеркнул, что у центрального бюджета нет задолженности перед ПФУ.

Гройсман отметил, что ситуация должна быть исправлена до конца текущей недели, то есть до 27 июля.

"Подчеркиваю: это персональная ответственность руководителей Пенсионного фонда. Требую своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами и до конца недели урегулировать ситуацию", – добавил Гройсман.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины. С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.