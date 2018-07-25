Задержки пенсий в Украине: в ситуацию вмешался Гройсман

Вчера, 11:48

Глава правительства установил четкие временные рамки для решения проблем и инициировал расследование


Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины. Об этом глава правительства сообщил на своей в Twitter.

"Инициирую служебное расследование – и в отношении действий руководителя Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и в отношении руководителей в регионах. Нужно разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторения", – отметил Гройсман.

Глава Кабмина отдельно подчеркнул, что у центрального бюджета нет задолженности перед ПФУ. 

1532507898.3243

Гройсман отметил, что ситуация должна быть исправлена до конца текущей недели, то есть до 27 июля.

"Подчеркиваю: это персональная ответственность руководителей Пенсионного фонда. Требую своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами и до конца недели урегулировать ситуацию", – добавил Гройсман.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.
пенсии, Укрпочта, Гройсман, задержки, Владимир Гройсман, ПФУ

Вы сейчас просматриваете новость "Задержки пенсий в Украине: в ситуацию вмешался Гройсман". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

"В борьбе с контрабандой я для себя решение принял": эксклюзивное интервью с Владимиром Гройсманом

14 Июля, 19:00

По словам премьер-министра, самым трудным в деле борьбы с контрабандой сегодня является разрушение схем, которые родились из сращения госструктур

Финансы

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Минфин изменил правила выплат пенсий

12 Июля, 06:15

Изменения касаются перечня банков, у которых есть разрешение на выплату пенсий и зарплат бюджетникам
Загрузка...

Экономика

Порошенко провел совещание. Фото: .facebook.com/petroporoshenko

"Укрпочта" планирует прекратить выплату пенсий: появилась реакция Порошенко

11 Июля, 18:20

По словам президента, пока система будет работать в привычном для населения режиме

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

На перерасчет пенсий нужны десятки миллиардов гривен - Гройсман

6 Июля, 22:26

Премьер отметил, увеличение доходов украинцев для правительства – приоритет
Загрузка...