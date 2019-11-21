Захват земель в Украине отслеживают со спутника

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Для борьбы с теневым оборотом сельхозугодий в Украине применяют искусственный интеллект. Специальная система позволяет определять, где участки используют незаконно, а где из года в год истощают.

Поможет она и прогнозировать урожай. Журналисты "Сегодня" узнали, сколько самозахватов земли уже обнаружили, и как работает новая технология.

Журналисты побывали в ночном земельном рейде. 70 га самозахваченных угодий в Белоцерковском районе Киевской области показывают журналистам контролеры и сотрудники профильного министерства.

"Земельный участок обрабатывается. На нем зарабатывают деньги. Договор на аренду не заключен через аукцион. Мы выходили на связь с главой соответствующей громады, но на связь он не вышел", – говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Из-за теневого использования этой земли за год Фурсовская община теряет 350 тысяч гривен, подсчитали контролеры.

"Составим акт, обратимся к объединенной территориальной общине. Если они нам не помогут, обратимся в правоохранительные органы и установим нарушителя земельного законодательства", – говорит старший государственный инспектор контроля за использованием и охраной земель Белоцерковского района Валерий Миронюк.

Обнаружить, что землю захватили, и используют без документов, помог искусственный интеллект. Как работает система, рассказали чиновники.

"Летает спутник, делаются снимки той самой территории в апреле, в мае, в июне. Мы запускаем машину, которая едет по дороге и снимает слева и справа, что там на самом деле растет. И потом человек или алгоритм из этих уже кадров конкретных идентифицирует, что там растет", – объяснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Полученные со спутника данные анализируют, сравнивают с информацией в Геокадастре и выкладывают в открытый доступ на специальном геопортале. С помощью новейших технологий уже выяснили – 10-12 миллионов гектаров обрабатывают незаконно.

"Это земли, где по справкам сельскохозяйственным, по статистике, ничего не выращивается, а если и выращивается, то очень мало, по заниженной урожайности и так далее", – говорит уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Система также позволяет определить качество почвы, увидеть – где землю из года в год распахивают и истощают, нарушая севооборот. И соответственно – провести точную оценку стоимости угодий. А еще такой программно-технический комплекс помогает спрогнозировать урожайность.

"Можно увидеть влажность почвы – где она достаточная, где нет. Можно увидеть, например, если какая-то холодная зима, насколько вымерзли те или иные посевы. Это все можно видеть заранее. Планировать средства на то, чтобы помогать фермерам, если, например, большие убытки", – рассказывает координатор по IT-деятельности проекта "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" Владимир Попов.

Такой космический мониторинг земель уже много лет применяют в мире. В Европейском Союзе технологии заменили контроллеров полей. С помощью спутниковых данных – принимают решение о субсидиях фермерам. А в США, например, анализируют ценообразования в других странах.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумов отмечал, что максимальный лимит на землю в одни руки, скорее всего, будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением. В свою очередь эксперт Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, какими могут быть изменения в вопросе лимитов на покупку земли.

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