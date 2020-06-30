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Заканчивается кампания по подаче деклараций: опоздавших ждут штрафы

30 июня, 12:33

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Налоговики напомнили о граничных сроках подачи декларации

30 июня – последний день подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год. Об этом украинцам, среди которых оказалось как минимум 1255 миллионеров, напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

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"При этом граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2019 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2020 года включительно", – отметили там.

В частности, декларацию можно подать по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; направить по почте, но не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока представления декларации; средствами электронной связи в электронной форме.

"Напоминаем, что несвоевременное представление декларации является основанием для применения к налогоплательщику административной и финансовой ответственности", – предупредили налоговики.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин готовит законопроект, который предусматривает обязательное декларирование доходов для всех украинцев. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах.

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Подробнее о том, что на самом деле изменилось в правилах для "безнала" этой весной, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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налоги доходы декларация ГНС декларация о доходах

Источник: Сегодня

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