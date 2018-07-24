Запасы на зиму: когда выгоднее всего закупать овощи, фрукты и ягоды впрок

Сегодня, 08:07

Ожидать, что цены будут ниже, чем в 2017 году, не приходится


Украинцы уже готовятся к зиме, закупая овощи и ягоды. При этом становится все меньше тех, кто выращивает продукты на собственных огородах. Журналисты "Сегодня" выяснили, как ранее лето повлияло на цены и когда дешевле всего запасаться на зиму.

Киевлянка Любовь Николаевна не отказывается от консервации, несмотря на то, что такой способ сохранения овощей и фруктов теряет популярность. Женщина сама выращивает овощи, а ягодами запасается на рынке. Говорит, что так дешевле перезимовать. 

"Сейчас кабачки пошли, томаты нужны, морковь нужна. Дороговато конечно, что тут говорить, но мы вообще ничего не покупаем зимой", – рассказала Любовь Николаевна.

Продавцы прогнозируют, что самый большой наплыв тех, кто закупает "витамины" впрок, начнется через две-три недели. Пока что таких покупателей немного и берут они в основном сезонные ягоды.

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При этом ожидать, что ягоды станут дешевле, чем сейчас, не стоит, говорят эксперты. Впрочем, овощи еще могут сбросить цену – на 2-3 гривни за килограмм.

"Лучше всего делать закупки в августе. Более того, рассчитываем, что в июле и августе мы будем наблюдать дефляцию, то есть снижение цен – в первую очередь, на овощи. Как раз овощи потянут за собой снижение цен на весь ассортимент продукции", – прогнозирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. 

А вот картофель, которого украинцы съедают по 130 килограммов в год, советуют закупать уже осенью. 

"Еще картошка не сформировала достаточное количество сахаров, не набрала крахмала и самое главное – не сформировала кожицу. Это значит, что в ней [при хранении] будут поселяться разные грибы и бактерии, которые сопровождают уничтожение [корнеплода]", – рассказал заместитель директора по вопросам семеноводства и селекции Института картофелеводства.  

Кроме того, советуют обращать внимание и на сорта. Например, картофелевод Николай Гордейчук советует брать средне-спелые и средне-поздние сорта – "Скарбниця", "Славута" и "Щедрик". Такая картошка будет храниться дольше, уверяет Гордейчук. 

В целом же, ожидать, что цены будут ниже, чем в 2017 году, не приходится.

Напомним, больше всего с начала года в Украине подешевела гречка, которой украинцы съедают 180 тысяч тонн в год, — на 37% по сравнению с декабрем.

А согласно "индексу окрошки", цена на летние продукты за год выросла на 23%Это больше, чем в июле 2017-го, тогда рост цен был на 18%. В деньгах трехлитровая кастрюля, которой хватит на шестерых, летнего овощного супа стоит почти 67 грн. 
цены, запасы, ягоды, картошка, закупка, цены на продукты, алексей дорошенко

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Источник:

"Сегодня"

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