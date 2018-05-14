Запасы нефти в мире почти упали до среднего за пять лет уровня

Уровень нефтяных запасов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на конец марта снизился до 2,829 млрд баррелей. Тем не менее, это на 9 млн баррелей превышает средний уровень за пять лет, говорится в обзоре Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Эта величина в настоящее время является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Однако на фоне обсуждения о необходимости внедрения нового показателя эффективности сделки ОПЕК отмечает, что уровень запасов нефти в ОЭСР все еще на 258 млн баррелей выше уровня января 2014 года. ОПЕК подчеркивает, что при этом дефицит нефтепродуктов составляет 3 млн баррелей.

Ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи полагает, что до нефти по 100 долларов еще далеко. Он отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.

Как известно, в начале мая 2018 года фьючерсы на нефть подскочили до максимумов за четыре года. Ранее сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен ждать автовладельцам Украины.