Запасы нефти в мире почти упали до среднего за пять лет уровня

Сегодня, 14:51

Объем запасов черного золота стал мерилом эффективности исторической сделки ОПЕК+

Фото: AFP
Фото: AFP

Уровень нефтяных запасов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на конец марта снизился до 2,829 млрд баррелей. Тем не менее, это на 9 млн баррелей превышает средний уровень за пять лет, говорится в обзоре Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Эта величина в настоящее время является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Однако на фоне обсуждения о необходимости внедрения нового показателя эффективности сделки ОПЕК отмечает, что уровень запасов нефти в ОЭСР все еще на 258 млн баррелей выше уровня января 2014 года. ОПЕК подчеркивает, что при этом дефицит нефтепродуктов составляет 3 млн баррелей.

Ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи полагает, что до нефти по 100 долларов еще далекоОн отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.

Как известно, в начале мая 2018 года фьючерсы на нефть подскочили до максимумов за четыре года. Ранее сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен ждать автовладельцам Украины.
нефть, запасы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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