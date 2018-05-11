В мире дорожает нефть: повлияет ли это на цену бензина в Украине

10 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 77,74 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 71,76 долларов. Это рекордные цены с ноября 2014 года.

Фьючерсы – это отстроченный договор купли-продажи, когда покупатель и продавец договариваются об уровне цены и сроке поставки товара. То есть, на нефтеперерабатывающие заводы "черное золото", на которые ведутся торги сейчас, пойдет только в июле. Еще две-три недели бензин и дизтопливо будут развозиться по АЗС.

Сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен ждать автовладельцам Украины.

Из-за чего нефть подскочила в цене?

Цены на нефть достигли рекорда за 3,5 года после того, как Трамп объявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе с Ираном. Также он заявил о восстановлении всех санкций, которые действовали против Исламской республики до соглашений.

Сразу после заявления Трампа, цены на нефть подскочили. Дело в том, что санкции против Ирана могут привести к сокращению запасов нефти в мире, пишет Reuters. На Иран приходится около 4% предложений на глобальном рынке.

"За последние сутки на мировых рынках зафиксирован рост цены на нефть до 2 долларов. Причиной роста котировок нефти является заявление президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и повторное введение санкций против Ирана", – прокомментировал сайту "Сегодня" советник Министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

Рынок нефти столкнулся с ожиданиями участников по сокращению предложения по стороны Ирана и Венесуэлы, поясняет инвестаналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась. Кроме того, другие страны-экспортеры нефти также начали игру на повышение цен и ожидается общее снижение добычи по объединению ОПЕК.

"Таки действия вызваны прежде всего изменениями в нефте-долларовой системе мира, это в частности резкий рост размера государственного долга США, который с начала года прибавил более 600 млрд долл. или почти 3% за три месяца. Это соответственно вызвало долларовую инфляционную волну в глобальной экономике, на которую дополнительно еще наложились геополитические и военные факторы", – рассказал Вадим Бардась.

Могут ли цены на нефть снизиться?

В 2017 году в глобальной экономике начался новый сырьевой цикл, добавляет аналитик. Поэтому не стоит ожидать снижения цен на нефть в краткосрочном периоде.

"Вероятность того, что нефть начнет дешеветь, менее 10%. Кроме того, ожидается, что рост мировой экономики в 2018-2019 ускорится на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. В результате увеличится спрос на энергоресурсы, что соответственно усилит "бичи настроения" на рынке нефти". – говорит аналитик.

Если в ближайшие две недели цены не вернутся к показателям начала апреля текущего года, то с определенной инерционностью они могут повлиять на стоимость нефтепродуктов в Восточной Европе, замечает Белявский.

"В целом, среднегодовые цены на природный газ и нефть постоянно повышаются, тогда как уголь до 2020 года будет дешеветь, а затем расти с темпами меньше 1 долл. в год ", – добавляет Максим Белявский.

Каких цен на топливо ждать украинцам?

Курс валют и стоимость нефтепродуктов на границе – основные факторы, которые влияют на цену топлива в Украине.

Наша страна перерабатывает мизерное количество нефти, которое не влияет на конечную цену топлива. Более половины бензина и дизтоплива мы покупаем у Беларуси, России и Литвы. Поэтому ставки на нефть на мировом рынке для Украины менее важны – играет роль цена нефтепродуктов на границе с Украиной. Но по фьючерсным ценам на нефть можно спрогнозировать, насколько подешевеют или подорожают нефтепродукты в будущем.

Пока июльская нефть с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, России и Литвы попадает в Украину – будет уже август-сентябрь.

"Повышение цен на нефть в мире вызывает в Украине рост цен на бензин и имеет, как правило, две волны. Первая – повышение стоимости горючего в результате прямого влияния роста стоимости импортного бензина; вторая – повышение с определенным временным лагом (как правило в 3-6 месяцев), которое формируется в результате роста курса доллара из-за увеличения расходов валюты на закупку тех же импортных энергоносителей. В целом, по результатам двух волн, до конца года можно ожидать роста стоимости топлива в Украине на 15-20%", – поясняет Вадим Бардась.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.