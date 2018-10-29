Запасы никеля в мире упали до минимума за три года

Сегодня, 08:51

Резервы алюминия и цинка тоже заметно сократились

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Резерв никеля в мире сократился до минимума с 2015 года. Так, запасы никеля составляют 14,385 тыс. тонн, уменьшившись на 0,656 тыс. тонн  – это на 4,4% ниже, чем в пятницу, 26 октября, отмечает агентство Bloomberg.

Запасы алюминия тоже уменьшились – на 6,633 тыс. тонн (0,8%), до 814,042 тыс. тонн. Это самый низкий объем за последние восемь месяцев.

Резервы цинка сократились на 5,063 тыс. тонн (на 9,5%) и составили 48,416 тыс. тонн, свинца – на 4,942 тыс. тонн (на 44,6%), до 6,139 тыс. тонн.

А вот объемы меди на складах выросли на 8,154 тыс. тонн (на 5,8%) и достигли 148,943 тыс. тонн, олова – на 0,222 тыс. тонн (на 3,1%), до 7,395 тыс. тонн.

Объем резервов золота, которое недавно резко потеряло в цене, на SHFE за неделю уменьшился на 3,1% – до 744 килограммов, серебра – на 1,1%, до 1 млн 260,594 тыс. килограмм. 

Напомним, производители электромобилей превращают литий в "драгоценный" металлОжидаемое стремительное увеличение спроса на литий в ближайшие несколько лет изменит весь глобальный сегмент его добычи и переработки.
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