Золото резко потеряло в цене на биржах: что это значит

Впервые за более, чем два года, золото на Лондонской бирже металлов опустилось в цене ниже психологического рубежа

Котировки фьючерсов на золото снижаются в ходе торгов в понедельник, 13 августа – так, на Лондонской бирже металлов (LME) контракт опускался до менее 1200 долларов за тройскую унцию впервые за 17 месяцев. Падение цен на золото на LME достигало 0,9% – до 1199,58 долларов.

Кроме того, декабрьские контракты на нью-йоркской бирже Comex подешевели на 1,2% – до 1204,2 долларов за унцию. С начала года такой контракт подешевел на 9,4%. Как фьючерсы на золото просели в цене – хорошо видно на графике:

При этом, по сводным данным marketwatch.com, цена за тройскую унцию золота все еще удерживается в среднем выше 1200 долларов:

График: marketwatch.com

На фоне этого падения цен на золото также дешевеют 13 августа серебро, платина и палладий. Серебро и палладий потеряли по 0,5%, а сильнее всего – на 2,2%, – подешевела платина. При этом и палладий, и серебро оказались на минимумах: серебро -за два года, а палладий – за год. В свое время мы писали о том, что мировой спрос на золото в 2017 году значительно снизился, а рынок платины недавно оказался под ударом из-за торгового конфликта Евросоюза и США.

Тем временем, аналитики ICBC Standard Bank прогнозируют, что стоимость золота может восстановиться до 1300 долларов за тройскую унцию к декабрю 2018 года.

Главным негативным фактором для цен на золото эксперты называют укрепление доллара США. По мнению аналитиков, этот фактор перевесил позитивное для золота влияние повышенного в последнее время спроса на защитные активы на фоне геополитических рисков.

Отметим, при этом Всемирный банк (ВБ) прогнозирует приближение нового мирового финансового кризиса – об этом говорится в докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы". Экономисты Всемирного банка говорят о резком торможении темпов роста мирового ВВП.

Такой эффект, по мнению аналитиков ВБ, в частности, могут спровоцировать:

вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем);

дефолт по долговым обязательствам на каком-то из крупных развивающемся рынке;

а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.

Что касается развивающихся рынков, в последнее время внимание аналитиков обращено к Турции – 10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, причем ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы "спасти национальную валюту".

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Стоит добавить, что ранее турецкий центробанк, ставший более зависимым от президента, принял неоднозначное решение не повышать учетную ставку, хотя этого повышения ожидал турецкий бизнес. В результате турецкая лира отреагировала на это довольно болезненно.

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О рисках усиления зависимости турецкого центробанка и связанных с этим опасностей для перекредитованного за рубежом турецкого бизнеса в свое время предупреждали международные рейтинговые агентства.

В результате падение лиры уже привело к усилению обвала курса российского рубля и негативно сказалось на курсе доллара в Украине, а также в других развивающихся странах, например, в Индии.

По мнению Всемирного банка, риски для мирового экономического роста несут и геополитические факторы – напряженная ситуация на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения – рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и "поляризация общественного мнения", подчеркивают специалисты.

Напомним, сегодня, 13 августа, в России стремительно обваливается российский рубль по отношению к доллару США из-за планов Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. Так, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения, в том числе нефтегазового оборудования, лазеров, электроники и ряда других позиций.

Кроме того, по данным американских СМИ, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет санкций против РФ осенью 2018 года, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие: