"Заплатит каждый": эксперт рассказал, как вырастут цены из-за запрета полиэтиленовых пакетов
Подорожание коснется не только самой упаковки, но и продуктов в ней, уверен специалист
Запрет некоторых видов полиэтиленовых пакетов приведет к подорожанию не только разрешенных видов "пластика", но и товаров, которые в него упаковываются. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Мы должны понимать, что за новшества заплатит каждый из нас. Потому что в стоимость любой продукции в магазинах закладывается и стоимость полиэтилена. Но подорожание, я считаю, будет небольшим. Сегодня упаковка занимает, условно говоря, 1% стоимости товара, а новый вид полиэтилена добавит к стоимости еще примерно 0,2%. ... Большинство стран, которые переходят на новые правила обращения полиэтилена, – это страны с высоким уровнем жизни. Бедные страны не вводят у себя подобных норм, потому что их граждане это не потянут", – отметил Дорошенко.
При этом он напомнил, что переходный период в Украине планируют сделать достаточным - три года. За это время подготовиться смогут не только производители "пластика", но и сами украинцы. Так, чтобы не платить дорого за разрешенные пакеты, которые, по сути, являются одноразовым продуктом, можно будет завести привычку ходить в магазин с тканевыми сумками.
"Мои знакомые за границей ходят в магазин с холщовыми сумками, с бумажными пакетами. Они привыкли к этому за несколько лет, и новые правила их уже не выбивают из колеи. Постепенно это приживется и у нас", – уверен Дорошенко.
Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.
Подробнее о том, какие именно пакеты собираются запретить, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить".
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