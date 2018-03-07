Заправить полный бак авто в Украине стало дешевле на 50 гривен

За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте стало дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля.

Так, за февраль больше всего подешевело дизтопливо – на 1,12 грн за литр. А-95-й снизился в цене на 1,1 грн. Литр А-95+ потерял 92 копейки, А-92 – 1,06 грн. Заправить машину автогазом стало доступней на 34 копейки.

Но все равно снижение цен в прошлом месяце не компенсировало подорожание бензина в январе. После Нового года литр топлива подорожал практически на две гривни.

На февральское снижение розничных цен на нефтепродукты повлияли два основных фактора, отмечают в Нефтегазовой ассоциации Украины. Это снижение мировых цен на нефть, и как следствие – снижение международных котировок на нефтепродукты, а также укрепление гривни.

"Топливо подешевело за счет снижения стоимости на границе Украины и за счет укрепления курса гривни. Эти два фактора позволили трейдерам увеличить размер скидок для лояльных клиентов и снизить цены на стелах АЗС. То есть реальное снижение получилось больше, чем на стелах", – пояснил директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Автогаз на начало марта по сравнению с прошлым месяцем подешевел на 34 копейки. Импортеры начали в 2018-м вести осторожную политику поставок после убыточного четвертого квартала 2017 года.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям".