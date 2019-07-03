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Запуск рынка электроэнергии обеспечит экономический рост – Валерия Заружко

3 июля, 15:19

Реформа не приведет к росту тарифов на электроэнергию для населения

Фото: Pixabay

Введение нового рынка электроэнергии обеспечит экономический рост и повышение благосостояния людей. Об этом написала народный депутат Валерия Заружко на своей странице в Facebook.

"1 июля стартовала реформа рынка электроэнергии. Это означает: Украина выполнила свои международные обязательства и может рассчитывать на получение макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн. Евро; теперь электроэнергия продается прозрачно, без ручного регулирования цены; потребитель может выбирать поставщика, исходя из цены, качества и условий договора. Надеюсь, 1 июля 2019 войдет в историю Украины как день, когда стартовала реформа, направленная на экономический рост и повышение благосостояния людей", — написала депутат.

Валерия Заружко также подчеркнула, что реформа не приведет к росту тарифов на электроэнергию для населения.

"Для населения все пройдет безболезненно — механизм спецобязательств, возложенных на „Энергоатом" и „Укргидроэнерго", обеспечит гражданам стабильные тарифы на электроэнергию. Они в Украине являются самыми низкими среди всех стран Европы", — отметила депутат.

По мнению Заружко, конкуренция на рынке также обеспечит стабильные тарифы на электроэнергию и для промышленности, создаст предпосылки для их постепенного снижения.

"Свободный рынок — это, прежде всего, конкуренция. Производители электроэнергии будут бороться за промышленного потребителя, конкурируя по цене. Есть предпосылки для стабильных тарифов для промышленности и постепенного их снижения", — написала Заружко.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в рамках реформы энергорынка был запущена с 1 января 2019 года.

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Тег электроэнергия, электричество, рынок электроэнергии, Заружко

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