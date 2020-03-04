Зарплата на миллион, четыре шубы, антиквариат и ни одной машины: Аваков показал декларацию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, возможное увольнение которого недавно прокомментировал президент Владимир Зеленский, обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Деньги

В документе указано, что за 2019 год Аваков получил 1,34 млн гривен дохода. Из этой суммы зарплата составила 1,12 млн гривен. Еще 220,62 тыс. гривен составили проценты от вклада в государственный банк. Жена министра заработала за год 4,45 млн гривен. В эту сумму вошла зарплата по основному месту работы, зарплата по совместительству и проценты от другого вклада. Таким образом, общие доходы семьи Авакова в 2019 году превысили 5,5 млн гривен.

Также глава МВД указал, что держит 1,31 млн гривен, 196,14 тыс. долларов, 467,32 тыс. и 148 тыс. евро на банковских счетах. Еще 200 тыс. гривен Аваков хранит в виде банковских металлов. Наличные сбережения Авакова составляют 8 тыс. гривен, 12,49 тыс. долларов США, 45 тыс. евро, 96 тыс. иен., 350 австралийских долларов и 4 тыс. фунтов стерлингов.

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Недвижимость

В декларации указано, что Аваков владеет тремя квартирами – двумя в Харькове (657,9 кв. м и 70,9 кв. м) и одной в Чугуеве Харьковской области (55,4 кв. м). При этом Аваков арендует отельный номер в Киеве (77,6 кв. м) и совместно с женой владеет земельным участком в Харьковской области (1200 кв. м).

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Авто и другое имущество

Аваков указал в декларации, что ни он, ни члены его семьи не владеют и не пользуются никакими транспортными средствами. При этом, согласно документу, в личной или совместной с женой собственности у министра находится больше количество другого ценного движимого имущества. Так, Аваков задекларировал:

34 авторские картины и рисунка (в т.ч. Пабло Пикассо), гравюру, коллекцию картин из батика, пять икон, коллекцию картин, гравюр, эстампов и литографий украинских и неизвестных художников (78 шт.), набор зарисовок карандашом и акварелью Василия Ермилова;

современные часы (Rolex, Vacheron Constantin, Chanel и Jaeger LeCoultre), антикварные каминные часы 19-20 века (3 шт.)

коллекцию медных, бронзовых, серебряных и золотых монет Восточной Европы 16-21 веков (2661 шт.), коллекцию золотых монет США и Западной Европы 18-21 веков (24 шт.), коллекцию монет НБУ;

художественный игорный набор шахмат и нард, а также еще один набор шахмат 19 века;

коллекцию украинских почтовых марок с момента провозглашения независимости; коллекция марок разных стран 1960-2000 г.г. по космической и художественной тематике, а также юбилейных марок и блоков СССР;

коллекцию из 730 бутылок вина производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили и еще 19 отдельных бутылок коллекционных вин;

12 наборов мебели, а также антикварное зеркало 19 века и набор светильников, две художественные консоли из бронзового литья для мебели;

коллекцию бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19-20 веков;

библиотеку книг, печатных изданий, журналов 18-21 веков (около 8220 экземпляров);

коллекцию холодного оружия 19-21 веков (9 единиц);

золотую статуетку и 110 серебряных монет фестиваля "Звёздный мост";

четыре шубы, три сумки, колье из белого золота с бриллиантами, а также еще 13 ювелирных изделий и наборов

коллекцию виниловых пластинок 20-21 веков, а также коллекцию аудио-видео записей на различных носителях 20-21 веков (диски, кассеты, пленка) – около 5000 экземпляров;

коллекцию этикеток вина Mouton-Rothschild разных лет.

Кроме того, в собственности семьи Авакова находятся акции, корпоративные и авторские права.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций – 30 апреля. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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