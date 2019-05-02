Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч

Самый высокий доход зафиксирован в Киеве

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Реальная заработная плата в Украине в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с февралем 2019 года – на 7,6%, сообщила Государственная служба статистики в четверг, 2 мая.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года увеличилась на 8,6%, а в годовом измерении – на 22,1%, составив 10237 грн.

Ведомство уточняет, что в феврале-2019 она составляла 9429 грн, январе-2019 – 9223 грн, декабре 2018 года -10573 грн, ноябре – 9161 грн, октябре – 9218 грн и сентябре – 9042 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года наблюдался в Николаевской (30,9%), Ривненской (28,8%), Донецкой (27,3%), Запорожской (25,9%), Хмельницкой (25,2%), Киевской (23,6%), Полтавской (23,5%), Винницкой (23,2%), Днепропетровской (23,1%), Черкасской (22,5%), Харьковской (21,1%) областях и г.Киеве (21,1%).

Самый высокий уровень зарплат в марте-2019 зафиксирован в Киеве – 16207 грн, самый низкий – в Черновицкой области – 7437 грн.

В марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 42,4%, промышленности – на 27,4%, строительстве – на 26%, сфере информации и телекоммуникаций – на 25,4%, в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 24,1%, сельском хозяйстве – на 23,3%, здравоохранении и предоставлении других видов услуг – на 22,1%, операций с недвижимостью – на 22%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 21%.

Отметим, депутаты заложили в госбюджет на 2019 год повышение "минималки" и прожиточного минимума. В итоге минимальная зарплата растет с сегодняшнего дня на 450 гривен в месячном размере, и 25,13 гривни – в почасовом.

Вырастит и прожиточный минимум на 9,4%, однако только с 1 июля. Это один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий.

В то же время, как рассказывал министр социальной политики Андрей Рева ранее, зарплаты в Украине вырастут в среднем до 15 тысяч гривен. Он считает, что такого уровня можно будет достичь за три-четыре года, и тогда гражданам Украины не нужно будет ездить на заработки за границу.

А тем временем в Украине с 1 января выросли еще и пенсии. Как сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко, перерасчет выплат коснется двух миллионов пенсионеров.

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