Зарплаты для молодежи: эксперты назвали средние цифры по Украине

Заработок будет зависеть от работоспособности и умении сконцентрироваться на работе, говорят рекрутеры

/ Фото: freepik.com

Молодые украинцы чаще всего уже к 22 годам съезжают от родителей и начинают самостоятельную жизнь. А вот работать некоторые начинают еще раньше. Какие вакансии интересуют молодежь и на какую зарплату можно рассчитывать – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Согласно данным исследования hh.ua|grc, самым ценным в работе молодежь считает именно уровень заработной платы, что, в общем, неудивительно. На втором месте стоят цели, связанные с личностным и карьерным ростом, а также возможностью учиться чему-то новому.

Что касается зарплат, то молодежи платят все же меньше, чем специалистам постарше.

"В среднем платят от 50 до 110 грн/час. Заработок будет зависеть от работоспособности и умении сконцентрироваться на работе", — говорит Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.

Но если говорить о ставке, то молодые украинцы вполне могут рассчитывать на доход свыше 10 тыс. грн.

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"Все зависит от соискателя, его успеваемости и квалификации. Средняя зарплата молодого соискателя в столице составляет около 10-12 тыс. грн. В провинции — примерно в 1,5-2 раза меньше", — говорит Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Молодежь на рынке труда: куда идет и сколько зарабатывает" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на самом деле предлагается в правительственном законопроекте о труде. Подробности – в сюжете.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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