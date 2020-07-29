Зарплаты украинцев выросли: где платят больше всего

Госстат назвал ТОП-3 сфер и регионов с самыми высокими средними окладами

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июне 2020 года выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% – до 11 579 гривен. По сравнению с майскими показателями размер средней зарплаты в июне-2020 увеличился на 9,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020 года составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", – говорится в сообщении Госстата.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в таких сферах:

финансовая и страховая деятельность – 19 324 гривен;

информация и телекоммуникации – 18 926 гривен;

госуправление и оборона, обязательное социальное страхование – 16 386 гривен.

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Меньше всего в среднем получали работники таких сфер:

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временное размещение и организация питания – 5207 гривен;

операции с недвижимым имуществом – 8786 гривен;

здравоохранение и предоставление социальной помощи – 8841 гривен.

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ТОП-3 региона с самыми высокими зарплатами:

г. Киев – 16 393 гривен;

Киевская область – 12 445 гривен;

Донецкая область – 11 795 гривен.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в таких областях:

Черновицкая – 9504 гривен;

Херсонская – 9586 гривен;

Волынская – 9615 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 грн в месяц. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Видео: Сегодня

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