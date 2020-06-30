В Госстате подсчитали, насколько выросла средняя номинальная зарплата

Средняя номинальная зарплата в мае 2020 года превышала минимальную в 2,2 раза

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине, где планируют повысить прожиточный уровень, пенсии и зарплаты, в мае 2020 года выросла по сравнению с маем 2019 года на 3% – до 10 542 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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По сравнению с апрелем, размер средней номинальной заработной платы в мае 2020 года вырос на 1,1%.

Реальная заработная плата в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,8%, а по сравнению с маем 2019 года – на 1,4%.

По подсчетам Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае текущего года была в 2,2 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам мая 2020 года составил 15 191 грн.

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Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут.

При этом объем социальной помощи населению, наоборот, увеличился. На этот показатель, в частности, повлияли "карантинные" доплаты, а также ежегодная индексация пенсий. По данным Нацбанка, такие выплаты не оказали заметного влияния на доходы украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

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Правительство разработало план, в соответствии с которым минимальные зарплаты вырастут с 1 сентября 2020 года до 5000 грн, с 1 января 2021 года – 6000, а с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

Видео: Сегодня

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