Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Зарплаты украинцев в среднем выросли на 21% – Минфин

28 июня, 08:12

Размер среднего оклада по стране превысил психологическую отметку


Украинцы по-прежнему тратят на продукты половину заработка, но доходы в стране выросли на 21%. Об этом сообщило Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре.

Ссылаясь на официальную статистику, ведомство подтвердило, что средняя по стране зарплата преодолела психологический рубеж в 10 тысяч гривен, составив 10 269 грн.

Но при этом заработки в большинстве регионов все равно ниже – от семи до девяти тысяч гривен.

Читайте также

Самые высокие оклады традиционно достаются киевлянам – в среднем 15 876  гривен. Немного ниже средние зарплаты в Донецкой и Днепропетровской областях – 12 134 и 10 590 гривен соответственно.

Меньше всего платят специалистам в Черновицкой и Херсонской областях – в среднем 7 698 и 7 695 гривен соотвественно.

Напомним, ранее Госстат отчитался, у кого самые высокие зарплаты в Украине. Средняя зарплата более 10 000 гривен зафиксирована в шести видах деятельности. А в авиации средние оклады достигают 25 850 гривен, говорится в данных официальной статистики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег зарплата, зарплаты, Минфин, средняя зарплата, оклады

Вы сейчас просматриваете новость " Зарплаты украинцев в среднем выросли на 21% – Минфин". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где печатались первые 200 грн и как банкноты привязаны к средней з/п: все о крупных купюрах в Украине

25 июня, 20:01

Почему на тысяче гривен изображен академик Вернадский и другие секреты купюр большого номинала

Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты

24 июня, 12:52

Руководство "Укрзализныци" останется с нынешними окладами

Кабмин повысил зарплаты местным чиновникам

19 июня, 15:43

Выросли зарплаты у председателей областных и городских советов, а также у рядовых специалистов

Гройсман назвал условие увеличения минимальной зарплаты украинцев как минимум вдвое

16 июня, 21:54

Премьер заверил, что знает способ добиться увеличения размера заработной платы в Украине

Назван самый 1-й признак разрушения печени: что поведали ученые

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Перед ним вставали на колени даже зеки

Слепаков оказался в центре скандала из-за шутки про врачей

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Смотрите, кто пришел на встречу с Еленой Ханга в гастробар Tartar

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Потап и Каменских впервые рассказали о своих отношениях до брака

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за внешний вид

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

После родов наложниц обычно ссылают: невесту Тимати предупредили
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь