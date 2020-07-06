Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантина

В Украине прекратилось падение зарплат, несмотря на проблемы в экономике, вызванные коронавирусом и карантином. Об этом говорят последние данные Госслужбы статистики. В мае заработки даже незначительно выросли в сравнении как с апрелем 2020 года, так и с маем 2019 года. Почему это произошло и чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

Как изменились зарплаты

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Согласно данным Госслужбы статистики, средняя зарплата по Украине в мае составила 10 542 грн – на 112 грн больше, чем в апреле (+1,1%). Выросли зарплаты и по сравнению с маем 2019 года – на 303 грн, или на 3%. Чуть выше стала и реальная зарплата, то есть с учетом инфляции. По сравнению с апрелем нынешнего года средний украинец заработал больше на 0,8% (на 81 грн) по сравнению с маем 2019 года – на 1,4% (на 143 грн).

Экономисты отмечают, что рост реальной зарплаты при таком незначительном росте номинальной зарплаты оказался возможным только потому, что инфляция как за месяц, так и за год была низкой – в мае по отношению к апрелю – 0,3%, а год к году – 1,7%.

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Что по регионам

Зарплата в мае выросла в большинстве областей. В семи из них, а также в Киеве, она не дотянула до апрельских показателей, но незначительно – в основном на 0,4-1,5%. Лишь в двух областях – Донецкой и Черкасской – майские заработки оказались меньше апрельских соответственно на 5 и 4,4%. Но в апреле на фоне общего падения заработков в пределах 15% в Донецкой области они увеличились на 2%.

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В Киеве зарплаты уменьшились по сравнению с апрелем на 0,4% (на 87 грн). Но они по-прежнему остаются самыми высокими в стране – 15 191 грн, это почти вдвое больше, чем в самой низкооплачиваемой Черновицкой области – 7921 грн.

В тех регионах, где зарплаты в мае увеличились, их рост составил от 0,4% (Полтавская обл., на 35 грн) до 6,6% (Ивано-Франковская область, на 557 грн).

Как и в апреле, в мае в шести областях зарплаты остались выше 10 тыс. грн, в 17 областях – в пределах 8,0-9,6 тыс. грн и лишь на Буковине они меньше 8 тыс. грн,

Что по отраслям

В сравнении с апрелем заработки в мае выросли во всех отраслях, кроме фармацевтической, где они упали на 0,3% (на 71 грн). Рост составил от 0,2% в пищепроме до 13,5% в легкой промышленности. Но если в пищепроме заработки восстановились до 97,6% (10 453 грн) в сравнении с теми, что были в марте, то в легпроме, несмотря на впечатляющее повышение в процентах, зарплаты по отношению к тем, что были в марте, составили всего 85,1% (5498 грн).

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Легкая промышленность по-прежнему остается одной из двух отраслей, наиболее пострадавших от последствий карантина – год назад, в мае 2019 года, заработки были на 27,2% выше. Более тяжелое положение только в отельном бизнесе и сфере общественного питания – здесь падение зарплат по сравнению с маем 2019 года составило 43,1%.

Самые высокие заработки по итогам мая оказались в IT-сфере – 18 339 грн (+0,1%), в банковском секторе – 18 332 грн (-7%) и в профессиональной, научной и технической деятельности – 15 610 грн (+5,5%).

Самые низкие заработки – в отельном бизнесе и общепите – 3851 грн (+10%), в медицине – 7645 (+8,7%) и в области искусства, спорта, развлечений и отдыха – 8164 грн (+2,1%).

Долги по зарплате

Госстатистики подсчитала также, как изменились долги по зарплате в мае. Они значительно выросли – по сравнению с апрельской задолженностью темпы прироста долгов ускорились почти в 4,5 раза – с 1,1% до 4,9%. В деньгах работодатели задолжали работникам по состоянию на 1 июня 3,14 млрд грн. Почти две трети (62,3%) долгов, это 1,96 млрд грн, приходится на работающие предприятия, треть долгов (33,7%), или 1,06 млрд грн, можно считать почти безнадежными, так как они "висят" на предприятиях-банкротах. Еще 4% долгов по зарплатам, или 125 млн грн, – за экономически неактивными структурами, которые временно или постоянно приостановили свою работу.

По сферам деятельности долги в мае больше всего увеличились в области искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 161% по сравнению с апрелем. Кстати, на 1 января 2020 года здесь долгов не было вообще. В остальных отраслях рост долгов составил от 0,3% – финансовая деятельность, до 14,3% – предоставление других видов услуг. В большинстве сфер деятельности увеличение сумм невыплат за месяц оказалось в пределах 4-8%.

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Уменьшились долги в IT-сфере (на 0,4%), в агросекторе (на 1,3%) и в строительстве (на 4,1%).

Как разъяснил нам президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, рост долгов активно работающего бизнеса объясним: после ослабления карантина начали работу те структуры, которые были ранее закрыты, зарплату работникам начислили, но выплатили частично либо задержали, так как полностью не получили оплату за поставленную продукцию.

"Это и торговля, и легкая промышленность, мебельщики, производители сельхозпродукции, отельный бизнес, транспортные перевозки и так далее. Но есть надежда, что эта задолженность перед работниками будет погашена или уже погашена в июне, это статистика отразит лишь через месяц", – говорит Александр Охрименко.

Чего ожидать дальше

Президент Украинского аналитического центра считает, что в июне зарплаты окажутся либо на уровне майских, либо чуть выше. Больше обычного эксперт ожидает повышения заработков в общепите, отельном бизнесе, ремонтах, перевозках, розничной торговле.

"После ослабления карантина эти сферы постепенно восстанавливаются, появляются "живые" деньги, что скажется как на росте существенно упавших зарплат, так и на своевременности их выплат. Но в целом не стоит ожидать, что летом заработки будут повышаться так же быстро, как это было год назад. Хорошо, если они достигнут к сентябрю 11 тыс. грн, но это маловероятно. Пока карантин не закончится, ни нормальных зарплат, ни стабильного их роста не будет", – аргументировал эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что статистика учитывает только заработки тех, кто официально работает на предприятиях с численностью более 10 работников. То есть физлица-предприниматели и мелкие фирмы в статданные не попадают.

"Это около 25% работников, многие из которых оформлены на минимальную зарплату, а остальное получают в конверте, поэтому об их реальных заработках остается только догадываться, – оценил Олег Пендзин. – Нынешнее небольшое – на 1,1% – повышение официальных зарплат напрямую связано с ослаблением карантина и оживлением ряда сфер деятельности, которые были в простое. Это прежде всего бизнес общественного питания и сферы услуг. Такая тенденция продолжится и в июне, но рост будет небольшим во всех сферах, оценочно в пределах 150-200 грн".

Как видно из данных Госстатистики, зарплата медиков – одна из самых низких в стране. Что в связи с этим обещал людям в белых халатах президент Владимир Зеленский, смотрите на видео:

Видео: Сегодня

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