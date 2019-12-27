Миллиардные долги по зарплате погашают: данные Госстата

/ Фото: НБУ

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2019 года сократилась по сравнению с октябрем на 6,3% и на 1 декабря составила 3,221 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря текущего года составила 2,040 млрд грн, что на 10,6% меньше показателя на 1 ноября.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украинепродолжают расти зарплаты. Так, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата штатных работников в стране в ноябре 2019 года повысилась до 10 679 грн.

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Это на 16,6% больше, чем было в том же месяце 2018 года, но на 0,4% меньше, чем в октябре-2019. Кроме того, реальная зарплата выросла за год на 10,8%, а вот по сравнению с октябрем упала на 0,5%.

Однако зарплаты в Украине оказались в два-три раза ниже, чем в соседних странах.

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

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