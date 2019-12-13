Зарплаты в IT: Маркарова рассказала, как избавиться от тени

Надо различать самозанятых ФОПов и работающих в качестве наемных работников в IT-компаниях

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что для выхода IT-бизнеса, который позволяет хорошо зарабатывать в Украине, из тени надо уменьшать налоги. Об этом она рассказала в интервью НВ.

Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФОПов и работающих в качестве наемных работников в IT-компаниях. Министр отмечает, что есть целый ряд IT-компаний, которые оформляют работников как ФОП, и считает, что в любой другой стране кроме Украины такие компании не чувствовали бы себя комфортно.

"Представим большую компанию, которая торгуется на бирже и при этом имеет украинских ФОПов-айтишников на контракте. Значительная часть таких "ФОП" подписывает соглашения, запрещающие им работать и общаться с представителями конкурентов. Они даже NDA подписывают, потому что это вопрос коммерческой безопасности. Они ходят на работу на 9 утра и работают определенное время, и у них есть руководитель проекта, которому они отчитываются. Разве они на самом деле предприниматели (ФОПы)? Или они наемные работники и их оформления ФОПами – это уклонение от уплаты налогов на зарплату?", – задается вопросом Маркарова.

По словам министра, некоторые продуктовые IT-компании, в случае честной оплаты налогов на зарплату, будут меньше зарабатывать, а аутсорсинговые с меньшей маржинальностью вообще перестанут быть прибыльными.

Реклама

"С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть "белым" и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим. С третьей стороны, к сожалению, доверие к государственной фискальной службы ранее было настолько низким, что любая проверка в подобной компании трактуется как "наезд на бизнес". Одна из наших задач – исправить эту ситуацию", – подчеркнула она.

Маркарова также заявила, что для того, чтобы вывести компании из тени, следует, в частности, уменьшать налоги.

В тренде Возможен ли транзит газа без контракта: эксперт оценил ситуацию

"Мне кажется, правильный выход – это улучшать администрирование налогов и одновременно уменьшать "тень". И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем изменять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать", – резюмировала Маркарова.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в вопросе, кем выгоднее работать в Украине.

Также мы писали о том, что ждет от работы "поколение Z" в Украине. Специалист по трудоустройству объяснила, чем рожденные в 90-е отличаются от более взрослых коллег.

Напомним, как показывает статистика, в Украине треть безработных – это люди в возрасте до 35 лет. О том, каких молодых работников ищут предприниматели, рассказывали новости "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама