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Зарплаты в селах вырастут до средних по стране: Милованов озвучил план

19 февраля, 16:57

Министр рассказал о задачах правительства на ближайшие пять лет

За ближайшие пять лет, до 2024 года, Кабинет министров Украины собирается повысить уровень зарплат в сельской местности до уровня средней зарплаты по Украине. Об этом сообщил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за эти пять лет правительство собирается привлечь прямые инвестиции в сельское хозяйство, увеличить перечень программ господдержки, создать специальный фон и бизнес-инкубаторы для тех, кто готов создавать малые и средние предприятия. Также Кабмин будет искать новые механизмы для кооперации и поддерживать производителей органической продукции. Милованов подсчитал, что таким образом удастся создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах, а также защитить права сезонных работников, занятых в сельском хозяйстве.

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"Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля", – отметил министр.

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По словам Милованова, в 2019 году государство направило 4,4 млрд грн поддержки для более 230 тысяч украинцев, среди которых почти 1700 предпринимателей в сельском хозяйстве.

Напомним, ранее о серьезном повышении зарплат в Украине говорил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, оклады в Украине должны сравняться с польскими, чтобы люди не уезжали на заработки за границу.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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сельское хозяйство зарплаты Владимир Зеленский оклады Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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