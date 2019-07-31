Зеленая энергетика Украины отстаивает право на существование 2019-07-31T23:03:20+03:00 Экономика Из-за иска ферросплавщиков владельцы экологически чистых станций недополучают деньги за электроэнергию

Ферросплавщики снова пытаются повлиять на тарифы "Укрэнерго". Им уже удалось изменить тарифы за июль – через суд. В результате владельцы станций, работающих от возобновляемых источников энергии, недополучают деньги за проданные киловатты. А в альтернативной энергетике начался кризис.

Таким образом скидки для отдельных предприятий блокируют развитие энергетики в Украине.

С песнями, флагами и транспарантами с самого утра у здания государственного предприятия "Укрэнерго" митингуют работники ферросплавных заводов. Требуют дешевой электроэнергии для своих предприятий.

Правда, поют лучше, чем объясняют, как можно было бы удовлетворить их требование.

"Возможно, Вы знаете, каким образом может снизиться тариф?", – спрашивают корреспонденты "Сегодня" одного из митингующих.

"Не знаю", – отвечает участник акции, почему-то при этом улыбаясь.

Именно в "Укрэнерго" заводы ферросплавов платят деньги за передачу электроэнергии сетями. С 1 июля стоимость услуг госпредприятия несколько возросла. Туда добавили компенсацию зеленого тарифа, установленного для станций альтернативной энергетики, работающих на энергии солнца, ветра и биотоплива. Тариф для "Укрэнерго" устанавливает Нацрегулятор – НКРЕКП. Однако просить снижения расценок представители профсоюзов пошли в Укрэнерго. Безрезультатно.

"Механизм перестановки тарифа – это не решения "Укрэнерго", а в любом случае – решение НКРЕКП", – объясняет заместитель директора по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Недовольные ответом ферросплавщики пошли в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Почти четыре часа переговоров за закрытыми дверями. В конце концов Нацрегулятор ничего не пообещал.

"Пока нет механизма, чтоб отменить данное постановление. Завтра приходим и работаем так же, здесь", – говорит заместитель председателя комитета профсоюзов ферросплавного завода Олег Ильин.

Это уже не первая попытка снизить тариф "Укрэнерго". Месяц назад ферросплавщики смогли через суд остановить его действие. Поэтому в июле солнечные, ветряные станции и работающие на биотопливе, недополучили более 1 млрд. гривень. Нацрегулятор установил новый тариф, который возобновит выплаты владельцам станций альтернативной энергетики. Он начнет действовать завтра. Его тоже через суд оспаривали ферросплавщики. Но – бесполезно. Вчера суд отказался удовлетворить этот иск. Пока идет судебная тяжба, в возобновляемой энергетике назревает кризис.

Корреспонденты "Сегодня" отпарвились на Корюковскую ТЭС. Здесь – сотни тонн отходов после обработки древесины. Щепки, кора и обрезки деревьев. Корюковская ТЭС скупает все это по всему черниговскому региону. Раньше все это, казалось бы, было хламом, который уже невозможно было использовать. Но здесь остатки древесины превращают в электроэнергию.

Теплоэлектростанция обеспечивает электроэнергией почти 30 тыс. домов и квартир жителей Корюковского района Черниговской области.

Работает электростанция по принципу тех ТЭС, что сжигают уголь. Под действием высоких температур здесь закипает вода, и пар крутит турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Разница в том, что сжигание древесины не вредит экологии.

Чтобы обустроить такую ​​станцию, компания привлекала инвесторов и вложила в ее строительство 10 млн. евро. Планировали возвести еще солнечную и ветровую электростанции. Однако владельцы теперь не уверены, что смогут реализовать запланированные проекты. Нет уверенности и в том, что можно будет продолжать производство электроэнергии из биотоплива.

"Запас горючего у нас приблизительно на месяца. То есть, если расчеты не придут в норму, мы не сможем закупать древесину, рассчитываться с нашими поставщиками. Сами понимаете, без топлива станция работать не будет", – говорит директор Корюковской ТЭС Игорь Матюха.

Экологически чистые станции, работающие на энергии из возобновляемых источников, смогут получить свои деньги за июль, если НКРЕКП в апелляционном суде докажет, что решение столичного окружного админсуда по иску завода ферросплавов является неправомерным.

Сегодня состоялось первое заседание. И рассмотрение вопроса судьи перенесли еще на месяц. Попросили у участников процесса предоставить дополнительные документы. Тем временем, пока представители предприятий альтернативной энергетики не получают своих денег, развитие всей отрасли – на паузе.

"Проблема не решена. Она существует. Банки не принимают соответствующих решений в кредитных комитетах. Например, по новым объектам все заморожено. По сути, новые стройки сейчас все в ожидании – какой будет ситуация", – говорит и.о. главы "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Елена Колтик.

Владельцы альтернативных источников энергии решили не ждать решения и уже готовят свои иски в суд, чтобы им вернули деньги за проданные в этом месяце киловатты.

Европейский банк реконструкции и развития, как один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику, просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке выплат по зеленому тарифы

С 2014 года инвестиции в украинскую "зеленую" энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины – международные инвестиции.

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