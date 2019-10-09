Зеленая энергетика в Украине оказалась под угрозой

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В стране может остановиться строительство ветряных и солнечных станций. Инвесторов пугает, что "зеленый тариф" могут снизить. Это расценки на экологически чистую энергию, которые платит государство. Уменьшить их, еще и задним числом, предлагает глава профильного парламентского комитета Андрей Герус. К чему это может привести? Корреспонденты "Сегодня" выясняли.

На климатическом саммите ООН всех поразила своим выступлением 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Она упрекала политиков за вялую борьбу с глобальным потеплением.

"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем можно говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте", – заявила защитница окружающей среды Грета Тунберг.

Девушка уверена, что минимум вредных выбросов и развитие зеленой энергетики могут остановить потепление на планете.

Передовики по развитию возобновляемой энергетики – Китай, Дания, Индия, Исландия и одна из беднейших стран мира – Кения. В Кении этим летом открыли крупнейшую в Африке ветряную станцию. К 2020 году кенийцы планируют полностью перейти на зеленые киловатты.

Стратегическая цель Украины и международное обязательство – к 2020 году выйти на производство 11% электроэнергии с возобновляемых источников. Впрочем, менее чем за три месяца до заветной даты этот показатель составляет лишь около 4%.

Основатель группы компаний по развитию возобновляемой энергетики Владимир Блихар построил две солнечные электростанции, хотел еще и ветреную. Впрочем, если зеленый тариф в Украине снизят, от идеи откажется. Ранее государство обещало закупать все зеленые киловатты у производителей по единому зеленому тарифу, стабильно, до 2030 года.

Теперь глава парламентского энергетического комитета, Андрей Герус предлагает об этих обещаниях забыть и платить за "зеленую" энергию меньше. А это опасно, уже апеллируют эксперты.

"Давать инвесторам месседжи, что каким-то задним числом будут снижаться тарифы – недопустимо. Закон обратной силы не имеет. Наш президент имеет четкое видение, и на всех международных встречах он всем международным инвесторам говорит, что возобновляемая энергетика – приоритет для Украины", – говорит основатель группы компаний по развитию возобновляемой энергетики Владимир Блихар.

С меньшим зеленым тарифом инвесторам не хватит денег хоть что-то строить в Украине, считают специалисты.

"Уменьшение зеленых тарифов – снижение инвестиционной привлекательности. Это значит отказ от развития зеленой энергетики. Инвесторы остановят, во-первых, те проекты, которые они начали. Во-вторых, ни один инвестор, ни национальный, ни иностранный, на таких условиях заходить не будет", – говорит председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Наконеченков.

Город Чертков Тернопольской области планировал к 2050 году полностью перейти на возобновляемую энергетику.

"Мы выделили 12 гектаров земли для строительства солнечной станции, но инвестор сегодня уже задумался – строить ли ее в этом году, и вообще – строить ли. Поскольку ходят разные слухи, различная информация о снижении тарифа, вообще о стоимости подключения, технических условиях подключения к сетям электрическим, и реконструкции сегодня не дают спланировать свой бизнес-план", – говорит мэр города Чертков Владимир Шматько.

К тому же инвесторы готовы судиться с Украиной. Ведь государство обещало один зеленый тариф, когда они строили станции. Теперь речь идет о других цифрах. И если остановить строительство, не будет работы и налогов в бюджет, говорят эксперты. Впрочем, самое главное, считают они, это то, что энергетическая безопасность Украины будет под угрозой.

"С 2022 и 2025 года, к сожалению, будут уже выбывать из эксплуатации атомные энергоблоки, некоторые ТЭС нужно будет останавливать. И зеленая генерация – это дешевый ресурс, который можно построить с нуля, по сравнению с атомной электростанцией ​​или тепловой электростанцией", – подчеркивает директор европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Если в Украине не будет собственной энергии, ее придется либо покупать у страны-агрессора России, либо в Европе. Но уже через по иностранными, в разы выше украинских, тарифам, подчеркивают эксперты.

Напомним, 18 сентября Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

С июля 2019 представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Коломойского пикетируют Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг с требованием снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций.

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