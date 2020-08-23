Зеленский хочет помочь бизнесу ветеранов АТО: программы обучения и льготные кредиты

Создание рабочих мест для ветеранов войны и поддержка развития бизнеса, основанного ветеранами, является одним из приоритетов власти, заявил президент Владимир Зеленский во время участия в открытии III Международный волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина", сообщает пресс-служба Банковой.

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"Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов", – сказал глава государства и подчеркнул: ветераны – это люди, которые первыми пошли защищать страну, люди слова и дела. Они стрессоустойчивые, дисциплинированные, обладают лидерскими качествами, умеют принимать правильные, смелые и быстрые решения, системно и стратегически мыслить.

"Это и армейские навыки, и одновременно правила, по которым существуют все успешные компании. И, конечно, нельзя не учитывать опыт других стран, где много ветеранов являются учредителями крупных, серьезных, мощных, известных компаний", – отметил Зеленский.

По убеждению главы государства, помощь может заключаться в разработке программы бизнес-образования для тех, кому это действительно интересно, предоставлении финансовой поддержки для старта такого бизнеса, льготных кредитов.

"Сейчас в Верховной Раде находится проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Считаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса", – отметил он.

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Глава государства отметил, что ветераны – это люди, которые двигают страну вперед и могут быть реальными локомотивами и драйверами успешных изменений в Украине.

Зеленский призвал присутствующих на форуме представителей бизнес-школы предложить целевые, адаптированные для ветеранов программы бизнес-обучения, а предпринимателей – становиться менторами и делиться с ними опытом.

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, что в Днепре потерявший ногу ветеран АТО начал новую жизнь и открыл свой бизнес.

Также сообщалось, что винницкий ветеран АТО стал фермером-бизнесменом.

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