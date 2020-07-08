Зеленский считает, что курс гривни негативно влияет на прибыль украинских предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия недополучили миллионы и закрылись. По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.

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Об этом он заявил на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду, 8 июля, пишет Интерфакс – Украина.

"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк – Ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – заявил Зеленский.

Напомним, что за неделю курс доллара к гривне заметно повысился во всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%. Так, официальный курс доллара вырос с 26,70 до 27,12 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 26,70/26,72 до 27,17/27,20 грн, а средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,56/26,77 до 26,93/27,22 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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