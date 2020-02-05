Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Об этом он заявил в ходе совещания на Банковой с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, информирует пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому о решении упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

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"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства.

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Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", – отметил Зеленский.

Также Премьер проинформировал президента о том, что правительство решило попросить наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом".

Ранее сообщалось, что правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Предполагается, что новый минимальный размер должностного оклада будет установлен на уровне двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января – 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнях, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году. Все эти решения связаны со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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