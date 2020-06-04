Зеленский рассказал, как собирается развивать туризм в Украине

МИД будет работать над новыми направлениями для привлечения туристов

Министерству иностранных дел предложат активнее заниматься визовой либерализацией для Китая и ряда других стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с туристической целью. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

"Я дам задание МИД, потому что это моя вертикаль. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть", – сказал Зеленский.

Помимо китайских туристов, в Украине также будут привечать и граждан ряда арабских стран, а также Австралии, Новой Зеландии, Индии, Китая.

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"Самое главное – Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят в Украину", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в нашей стране визовая политика такова: для той страны, которая отменяет визы для украинцев, Украина зеркально отменяет визы для граждан этой страны.

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"Сейчас, наверное, не то время. Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить визы, и я думаю, приедет к нам очень много, особенно китайцев, индийцев, которые хотят приехать в Украину", – сказал Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине в 2019 году туристы потратили 1,4 млрд долларов. По данным Государственного агентства развития туризма, в прошлом году нашу страну посетило 13,6 млн туристов. А во Всемирной туристической организации подсчитали, что иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что свои границы для украинцев Грузия планирует открыть с 1 июля:

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