Насколько туристы важны для украинской экономики: названы цифры

В Кабмине знают, кто и сколько денег оставляет в Украине

В Украине, которая только начинает оживать после карантина, в 2019 году туристы потратили 1,4 млрд долларов. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.

Он сообщил, что по данным Государственного агентства развития туризма, в прошлом году нашу страну посетило 13,6 млн туристов. По данным Всемирной туристической организации, иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП.

В ГАРТ рассказали, сколько денег ежедневно тратили иностранцы в Украине. Удивительно, но по этому параметру граждане благополучных и развитых стран – США (95 евро/день), Германии (94 евро/день) и Великобритании (93 евро/день) – оказались позади представителей Турции, которые каждый день расходовали в среднем 115 евро.

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По подсчетам организации, гости из Польши ежедневно в среднем тратили 86 евро, из Франции – 64 евро, из Беларуси – 58 евро.

При этом сами украинцы оказались довольно прижимистыми туристами. В путешествиях по родной стране они готовы платить в среднем около 30 евро в день на еду, развлечения, сувениры и экскурсии.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Европе с оптимизмом заговорили о туристическом сезоне-2020.

4 мая на Кипре началась первая фаза ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ограничения будут сниматься правительством страны поэтапно. Полноценного старта туристического сезона следует ждать не ранее 9 июня (третий этап снятия ограничений). Начиная с этой даты и вплоть до 13 июля свою деятельность должны возобновить отели, аэропорты, торговые центры, рестораны/кафе на открытом воздухе, театры, кинотеатры и спортивные центры.

Также мы рассказывали, что Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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