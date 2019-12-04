Земельная реформа: кому оставят право на "бесплатные участки"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона № 2178-10, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. Он принят в первом чтении 13 ноября и сейчас готовится ко второму чтению. Гораздо меньше разговоров идет о двух других законопроектах, которые также предполагают весьма серьезные изменения, пишет сайт "Сегодня".

В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

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Как рассказал замминистра экономразвития Тарас Высоцкий, в рамках приватизации предстоит решить целый ряд задач. Во-первых, завершить инвентаризацию (это планируется сделать до Нового года). Во-вторых, внедрить прозрачную систему налогообложения этих земель и довести его до уровня рыночного. В-третьих, должен быть запущен процесс распаевания этих земель. И только после этого будет разрешена их продажа.

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Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, впрочем, уточнил, что часть паев будут еще выделены социальным категориям.

"В распаевание идет значительная часть земель госпредприятий. Кому идет? Есть разные идеи: от 40 до 60% паев – работникам, бывшим работникам и соцсфере. Также в селах будут иметь квоту АТОшники. Мы с ними договорились две недели назад и подписали меморандум", – сказал народный депутат.

По его словам, инвентаризация земель госпредприятий уже практически завершена. Однако распаевание земель начнется только в 2020 году, поскольку закон еще не принят даже в первом чтении.

Подробнее о земельных изменениях читайте на сайте "Сегодня" – Новые законы о земле: каких еще изменений ждать украинцам

Как известно, в законопроект об обороте с/х земель ко второму чтению подготовили более двух тысяч поправок. Основные изменения, на которых настаивают народные депутаты, касаются количества гектаров, которые можно приобрести "в одни руки", и участия в рынке иностранцев.

При этом новости"Сегодня" узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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