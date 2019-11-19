Разумков рассказал, когда в Украине откроют рынок земли

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"По состоянию на сегодняшний день речь идет о том, что так называемый рынок земли будет открыт осенью 2020... Если, подходя к этой дате, и если вся государственная машина будет работать, и мы будем видеть, что где-то есть пробелы, которые невозможно решить, то, я думаю, что парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил председатель ВР.

Ранее в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что рынок земли – это не о том, что кто-то хочет купить или продать, а это о том, чтобы каждый мог делать то, что посчитает нужным чисто и прозрачно.

Реклама

Также министр отметил, что кредиты на покупку земли будут. Под 3-5% годовых в гривне.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых – иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама