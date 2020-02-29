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Земля для ветеранов АТО: у Зеленского рассказали, что хотят поменять

29 февраля, 16:15

Игорь Серов, Зоя Кравчук, Александра Романюк

Власти хотят изменить схему выдачи участков и разобраться, почему так часто воинам достаются участки низкого качества

Как известно, согласно украинскому законодательству, с 2014 года участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на первоочередное отведение в собственность земельных участков. Но часто ветераны сталкиваются с проблемами, пытаясь получить то, что принадлежит им по праву.

Например, им выдают "мусорные" участки, которые либо заболочены, либо расположены вдали от любой цивилизации. Почему так происходит и что с этим делать, сайт "Сегодня" спросил у Руслана Лещенко — уполномоченного президента по вопросам земли.

Ранее участникам АТО выделяли земли по остаточному принципу. Самые лучшие земли из резерва себе забирали чинуши. Которые, кстати, и являются противниками земельной реформы. Сейчас вопрос однозначно ставится на контроль. Земли Академии аграрных наук, ГП – 20% объема, это более 1 млн гектаров земли – исключительно для тех, кто из защитников Украины остался в очереди. Пропорционально по областям в зависимости от мест их регистрации, – поясняет Руслан Лещенко.

По его словам, параллельно власть собирается провести инвентаризацию того, какую землю местные органы власти отдавали защитникам.

"Я знаю, что им давали болотистые участки, залеснение – извините на слове, мусор какой-то. То, что никто не брал, то отдали им", – резюмировал Лещенко.

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Подробности читайте в эксклюзивном интервью "Когда будет референдум по земле и каких результатов ждать: интервью с Романом Лещенко, часть 3".

Напомним: законом установлены следующие нормативы для выдачи земли участникам боевых действий:

  • для ведения садоводства – не более 0,12 га;
  • для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома в селах – не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, в городах – не более 0,10 га;

На деле же, тема выдачи этих участков остается очень болезненной. Так, с них требовали взятки за оформление бесплатной земли, предлагали участки посреди леса, и даже выделяли участки на... кладбище. В Киеве, сразу признав, что земли на всех не хватит, предложили участникам АТО деньги вместо земли.

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Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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