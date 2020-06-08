Ждать ли дешевой картошки в Украине: эксперты дали прогноз

Из-за прошлогоднего неурожая Украину завалили импортной картошкой. При этом отечественный рынок картофеля может остаться нестабильным и в будущем сезоне, а овощ будет дорогим. Такие прогнозы озвучили аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"Основными факторами, которые будут влиять на ценообразование, будут погодные условия в период вегетации и активность сельского населения Украины, которое традиционно выращивает более 95% от общего объема картофеля", – говорят эксперты.

По предварительным данным аналитиков, площади под картофелем у профессиональных производителей если и вырастут, то незначительно.

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"Увеличить объемы производства может себе позволить далеко не каждый, ведь цены на качественный посадочный материал составляют 1200-1400 евро/т, также защита растений нуждается в регулярных и достаточно дорогих работах, а некоторые производители еще и используют капельное орошение", – объясняют эксперты.

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С другой стороны, все больше картофеля реализуется через супермаркеты, которые могут работать только с профессиональными производителями при наличии всех необходимых документов.

"Учитывая мизерную долю профессионального производства в сегменте картофеля, на сегодняшний день очень мала вероятность удовлетворить украинских потребителей отечественной продукцией в течение нового сезона. Остается надеяться, что в хозяйствах населения внимание к выращиванию картофеля увеличится, а погодные условия, которые сейчас являются неблагоприятными для выращивания картофеля, в течение всего сезона вегетации будут более удачными, чем в прошлом году", – уверены аналитики.

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По их мнению, цены на картошку в следующем сезоне могу оказаться даже выше, чем в этом. Снизить цены позволит только хороший урожай качественного картофеля в хозяйствах населения, считают эксперты.

А о том, какие сорта картофеля везут в Украину из-за границы и что это значит, читайте в материале"В Украину массово завозят "техническую картошку": безопасно ли ее есть". Также об импортном картофеле на прилавках наших магазинов смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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