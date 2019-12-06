Ждать ли отмены военного сбора: Маркарова объяснила ситуацию

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Вопрос возможной отмены военного сбора, который уже поднимали в Верховной Раде, будет решаться в рамках подготовки к комплексной налоговой реформе в Украине. Об этом заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию "Корреспондент".

Пока что, по мнению министра, этот налог остается актуальным.

"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими – 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны. Это как раз один из квазиналогов, который прост в администрировании. И приносит бюджету он немало. В цифрах 2020 года – это около 19 млрд грн. На 2020 год бюджет тоже рассчитан с учетом военного сбора, который поступает в общий фонд государственной казны", - отметила Маркарова.

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"Отмена или продление военного сбора – это один из вопросов, который будет рассматриваться при подготовке комплексной налоговой реформы", – добавил Маркарова.

Напомним, как заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский, глубинная налоговая реформа в Украине запланирована на 2021 год. Об этом глава государства сказал во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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