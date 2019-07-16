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Журналисты "Сегодня" купили на рынке Киева чернику с радиацией

16 июля, 19:55

В разгар ягодного сезона на столичных базарах появляется урожай из Чернобыльской зоны


Витамины – из Чернобыля. В разгар сезона летних ягод чернику везут из запрещенной зоны. Полицейские ловят собирателей чуть ли не ежедневно под самой ЧАЭС. Где их сбывают и можно ли отличить опасные ягоды? Журналисты "Сегодня" провели контрольные закупки черники и проверили ее в лаборатории.

На рынках – множество стеклянных банок, тяжелых коробок, плетеных массивных корзин. В сезон консервации урожай везут со всей Украины, в том числе из Чернобыльской зоны. В этом сезоне полиция уже трижды ловила таких продавцов. На днях задержали женщину с 14 кг черники и группу мужчин с 30 кг.

"Если они собирают, к примеру, более 10 кг, мы все изымаем, составляем админматериалы, а иногда даже и уголовные производства открываем", – говорит спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

Но, несмотря на наказание, желание наживы сильнее. Наибольший риск купить опасную ягоду вдоль дорог и на стихийных рынках.

"Если это рынки или ярмарки, вы можете попросить документы с местной лаборатории, свидетельствующие том, что этот продукт безопасен. Перед тем, как начать его продавать, они должны получить эти документы, понятное дело, сдав продукцию на анализы", – объясняет директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Такие же требования и в супермаркетах. Вместе с Несмияновым журналисты отправились на контрольные закупки.

В магазине черники не нашли, но на рынке стояли сразу три продавщицы. Сказали, что ягоды, соответственно, из Черниговской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Правда, продавщица с Буковины не смогла показать документы, подтверждающие, что ягода безопасна.

"Безопасна, лаборатория каждый день берет, безопасна", – сказала продавщица.

"А где справка?" – спросили журналисты.

 "Есть справка", – ответила женщина, но показать ее отказалась.

Две другие женщины охотно продемонстрировали их. Но можно ли верить этим бумагам? "Сегодня" повторно проверили ягоды в лаборатории Госпродпотребслужбы.

Первой протестировали ягоду, на которую не показали документов.

"Показало пять беккерелей на килограмм. Чистая, хорошая черника", – сказала заведующая Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Татьяна Белоус.

Такая же черника и из Черниговской области. Зато ягоды из Хмельницкой области – радиоактивные!

"Ого! Шепетовка, Хмельницкая область – 651 беккерель на килограмм, превышение есть. При норме 500", – отметила заведующая.

Есть такую чернику опасно. Очистить радиоактивную ягоду невозможно. Не помогает даже термическая обработка. Поэтому все, что остается, – выбросить ее в мусорное ведро.

Новости "Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

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Тег Киев, ягоды, ЧАЭС, черника, радиация, цены на продукты

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Сегодня

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